Saranno ricche di colpi di scena le trame spagnole di Una vita di dicembre. Le anticipazioni si concentrano sul personaggio di Ursula che, cambiato nel profondo, arriverà ad un punto di non ritorno. Provata dalle tante vicissitudini e memore delle angherie subite dai genitori e non solo, la Dicenta scivolerà nella pazzia. Nel suo inconscio infatti, si rifaranno vive le punizioni alle quali fu costretta a sottostare dal padre e dalla madre, fervidi religiosi. E sarà così che, senza più controllo, Ursula arriverà ad auto flagellarsi nel buio della sua camera da governante alle dipendenze di Genoveva.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula torna ad Acacias

Dopo il salto temporale che inaugurerà le nuove anticipazioni di Acacias 38, Ursula e Andrade avranno un intenso dialogo, nel quale la domestica di Genoveva vorrà sapere tutto su Santiago Becerra. In cambio del 'favore', le prometterà di mettere nei guai Felipe, ancora scosso per la morte di Celia. Cinta ed Emilio invece, inizieranno ad avere dei forti contrasti per via delle loro differenze caratteriali. Bellita, dopo aver parlato con Rosina e Liberto e promesso loro di proteggerli dagli anarchici che li stanno cercando, avrà un improvviso malore, accasciandosi nella piazza del quartierino.

Inoltre, Javier Velasco andrà a casa di Genoveva per avvertirla che qualcuno ha visitato il suo cliente in prigione. Il misterioso personaggio altri non è che Ursula, tornata ad Acacias. La Dicenta sarà accolta malissimo dai vicini e per lei sarà un duro colpo da accettare. Ursula si rifugerà a casa di Genoveva, dove inizierà a manifestare chiari sintomi di malattia mentale.

La follia di Ursula Dicenta

Non saranno giorni facili per Ursula. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita riferite a dicembre infatti, la Dicenta trasformerà la sua camera in una sorta di cella di clausura.

Tra candele e foto in bianco e nero, la ex istitutrice non farà altro che pregare in maniera compulsiva. Genoveva inizierà a notare degli strani segni sul corpo della sua governante, ma non potrà certo immaginare cosa avvenga in quelle quattro mura, non facendo dunque più di tanto caso a quelle ferite. Nel video promo pubblicato da Rtve, i telespettatori spagnoli hanno avuto modo di scoprire il segreto di Ursula. La donna, dopo aver estratto da sotto il letto una scatola di legno, ha impugnato uno strumento di tortura per auto flagellarsi con forza.

La Dicenta, nel buio della follia, crede così di poter espiare tutti i suoi peccati commessi in passato, pregando per la salvezza divina. Qualcuno la fermerà? Non resta che attendere i prossimi episodi della soap opera.