Le trame de Il Segreto si arricchissimo di nuovi colpi di scena, grazie all'entrata di nuovi personaggi in concomitanza dell'inizio della dodicesima stagione in Spagna. Gli spoiler degli episodi spagnoli in onda a fine 2019 su Antena 3, rivelano che Ignacio Solozabal farà una clamorosa rivelazione alla famiglia. In particolare, l'uomo confesserà di non poter accettare una storia d'amore tra Pablo e Carolina, visto che hanno un legame di sangue. Marta, invece, sarà al settimo cielo, in quanto a breve si sposerà con Adolfo.

Il Segreto: il piano di Ignacio

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi spagnoli in onda nell'ultima settimana del 2019 sull'emittente Antena 3, si soffermano su Pablo e Carolina, i nuovi personaggi dello sceneggiato che arriveranno a Puente Viejo in seguito ad un salto temporale di alcuni anni. I due giovani, infatti, saranno protagonisti di un storia d'amore impossibile. Scendendo nel dettaglio, il soldato troverà rifugio alla Casona dopo essere ricercato dalle guardie civili, in quanto disertore.

Purtroppo il suo nascondiglio sarà scoperto da Ignacio. Di conseguenza, quest'ultimo e il Capitano Huertas organizzeranno un piano per farlo fuggire dal borgo iberico, visto che rischia la pena capitale. D'altro canto, Carolina comincerà a mostrare delle titubanze sul piano di fuga per Pablo, ideato dal padre.

Rosa e Adolfo presto sposi

Nel frattempo, Marta si imbatterà in Adolfo durante il cammino per la messa di Natale. Qui quest'ultimo accuserà la Solozabal di reprimere i suoi sentimenti che prova per lui. Rosa, invece, sarà al settimo cielo, tanto da condividere i suoi sentimenti con il padre, visto che mancano solo tre mesi alle nozze. A tal proposito, ferveranno i preparativi per questo grande evento, tanto che Don Filiberto chiederà alla figlia di Ignacio di finanziare un dipinto per la chiesa e gli addobbi floreali.

In fabbrica, Adolfo cercherà di trovare un punto d'incontro con Damian. Ma quest'ultimo non potrà fare altro, che accusarlo della scarsa sicurezza nella miniera, che ha provocato la morte di Cosme. Infine Pablo tornerà improvvisamente alla Casona dopo il fallimento della sua fuga.

Pablo vuole rimanere alla Casona

Le trame de Il Segreto in onda tra sette mesi circa in Italia, rivelano che Pablo confesserà a Solozabal e Marta di essere braccato dalle guardie civili, tanto da aver deciso di scappare. Il Capitano Huertas e il padre di Carolina, a questo punto, riterranno opportuno che il militare disertore resti nascosto fino alla fine delle rivolte. Più tardi, il ragazzo si recherà in fabbrica dove chiederà ad Ignacio il permesso di rimanere alla Casona, tanto da giurare che non si avvicinerà più a sua figlia.

Una proposta su cui il nemico della marchesa Isabel si prenderà del tempo per riflettere. L'uomo, infatti, vorrà parlare con Urrutia prima di prendere una decisione

Pablo e Carolina sono fratellastri

Durante l'incontro, il padre di Alicia confiderà a Don Ignacio il fatto che dovrebbe raccontare la verità su Pablo alla sua famiglia mentre Rosa si recherà a La Habana per vedere il fidanzato. La ragazza, infatti, riuscirà a portare Adolfo nella sua camera da letto per avere un po' di privacy. Infine Solozabal sceglierà di seguire il cuore, tanto da fare un annuncio clamoroso. In particolare, informerà il soldato e Carolina che non possono stare insieme, visto che sono fratellastri.

Una rivelazione che aprirà a nuovi scenari all'interno dello sceneggiato di Aurora Guerra.