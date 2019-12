Nei prossimi episodi americani di Beautiful, in onda durante la settimana di Natale, Brooke potrebbe avere delle certezze in merito alle cattive intenzioni di Thomas. La Logan, infatti, scoprirà che Liam sta progettando un piano per confermare la volontà del giovane Forrester di riavvicinarsi a Hope. Per farlo dovranno ricorrere all'assunzione di una "spia": Zoe Buckingham, infatti, tornerà alla Forrester Creations e questa decisione, inizialmente, non troverà Brooke concorde.

Beautiful, spoiler americani: Zoe torna alla Forrester Creations

Brooke Logan sarà al centro delle trame dei prossimi episodi americani di Beautiful. In quelli attuali il matrimonio con Ridge è in forte discussione. Nonostante abbiano firmato le carte per il divorzio, nessuno dei due le ha ancora consegnate presso il tribunale. I diverbi coniugali sono scaturiti principalmente a causa di Thomas: Brooke lo ritiene un pericolo, soprattutto per sua figlia Hope, mentre Ridge crede che il ragazzo abbia bisogno di un'altra possibilità.

Le vicissitudini del passato di Thomas non aiutano a far migliorare l'opinione che Brooke ha nei suoi confronti. L'episodio in cui il giovane Forrester aggredì Rick, facendogli poi esplodere la macchina (dopo la morte di Phoebe nell'incidente stradale), rimane saldo nella sua mente.

A salvaguardare l'opinione negativa di Brooke nei confronti di Thomas, ci penserà un piano architettato da Liam con la collaborazione di Steffy. Tutto verrà alla luce quando la Logan avrà un confronto con Steffy, in merito alla decisione di quest'ultima di riassumere alla Forrester Creations Zoe. Nell'affronto scoprirà che Steffy ha deciso di riportare in azienda la Buckingham perché è stato Liam a convincerla. Quest'ultimo è convinto che Thomas utilizzerà il lavoro e Douglas per accostarsi nuovamente a Hope, per questo motivo, usando Zoe come "spia", potrà finalmente capire cosa passa per la testa del giovane Forrester.

Thomas spinge Shauna tra le braccia di Ridge

Scoperto tutto ciò, Brooke avrà un confronto con Liam, rimproverandogli di non aver pensato immediatamente di coinvolgerla in questo suo piano: in questo modo la Logan avrà la possibilità di dimostrare a Ridge le cattive intenzioni di suo figlio. Non è della stessa idea Steffy. Quest'ultima, infatti, vorrebbe confermare perfettamente l'opposto, ovvero che suo fratello sta cambiando.

Ridge, intanto, sarà fermamente convinto che suo figlio stia andando avanti, nel migliore dei modi, per avere il suo riscatto. Vorrebbe che arrivasse a questo traguardo, perché così si potrebbe appianare il rapporto di Thomas con Brooke. Ridge, però, non sarà a conoscenza delle vere intenzioni del figlio, che intanto proseguirà a convincere Shauna Fulton ad accostarsi al padre.

Nonostante i baci che ci sono stati in passato con il padre di Thomas, la donna non è intenzionata a mettersi tra lui e Brooke, visto l'amore che Ridge prova per quest'ultima. A ogni modo, il giovane Forrester non si darà per vinto e farà il tutto per tutto per avere Shauna come sua "socia", in maniera tale da allontanare per sempre Brooke da suo padre.