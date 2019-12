Inizia la nuova stagione della soap Il Segreto: le anticipazioni spagnole raccontano infatti che, dopo l'incendio appiccato da Fernando che raderà al suolo Puente Viejo, gli abitanti rimasti si impegneranno a ricostruire il borgo. A dare vita ad altre emozionanti trame, ci penseranno le famiglie dei Dos Visos e degli Urrutia. Il salto temporale sposterà la narrazione al 30 settembre del 1930.

Il Segreto, spoiler spagnoli: esodo a Puente Viejo

Negli episodi iberici della soap opera, tutto cambierà dopo la terribile decisione di Fernando di incendiare il paese, occasione nella quale confesserà tutti i suoi crimini.

Maria avrà un faccia a faccia con l'ex marito, che scomparirà poi tra le fiamme che ardono nella Casona. Tutta la cittadina sarà un cumulo di ceneri. Francisca e Raimundo partiranno per Madrid, mentre Irene e Severo, insieme al loro bambino, organizzeranno un viaggio di sola andata salutando per sempre il borgo. Stando agli spoiler Il Segreto, Emilia e Alfonso invece si trasferiranno a Parigi, mentre Maria con Esperanza e Beltran raggiungerà Gonzalo a Cuba, dove proverà a dare una seconda possibilità al suo matrimonio. La Montenegro, prima di partire, regalerà a Mauricio un biglietto per Montevideo, località dove soggiorna da tempo la sua amata Fe.

Passaggio a settembre 1930 nella soap

Come si evince dalle anticipazioni ufficiali Il Segreto di Mizona Tv, dopo l'incendio appiccato da Fernando e la partenza di molti amati personaggi, ci sarà un salto temporale che proietterà le trame al mese di settembre 1930. I telespettatori faranno la conoscenza di Ignacio e Jesús Urrutia, insieme alle sue tre figlie. Tra queste ci sarà Marta, arrivata al paesino con l'intento di dimenticare il dolore per la morte del suo ex fidanzato. Rosa invece sarà impegnata negli studi di legge, ma dovrà vedersela con i suoi compagni di università, che non accetteranno il fatto che una donna possa scegliere la carriera accademica. Carolina invece sarà intenzionata a tornare a Bilbao, fino a quando non perderà la testa incontrando l'affascinante Pablo.

La morte di Gracia

Il nuovo parroco sarà Don Filiberto, un religioso dalle idee rivoluzionarie. I ricchi possidenti Dos Visos invece, prenderanno le redini del paesino. Dolores e Tiburcio non perderanno tempo per farseli amici, intenzionati ad essere visti di buon occhio da una famiglia così potente. Purtroppo, Hipolito dovrà affrontare la morte di Gracia, anche se i telespettatori non sapranno il motivo del decesso. Sembra proprio che lo sfortunato giovane ripercorra i tempi difficili di due stagioni fa, quando tornò a Puente Viejo con la triste notizia della perdita della sua ex moglie.