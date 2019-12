Le vicende de Il Paradiso delle Signore continuano a tenere incollati quasi due milioni di telespettatori sulla tv di stato. Gli spoiler dell'episodio del 30 dicembre su Rai 1, rivelano che Roberta Pellegrino dimostrerà di essere divisa tra il suo antico amore Federico Cattaneo e la nuova conoscenza Marcello Barbieri. Proprio quest'ultimo si trasferirà a vivere insieme ad Armando nel condominio di Agnese.

Il Paradiso delle Signore, puntata 30 dicembre: Roberta divisa tra Federico e Marcello

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore', incentrate sul nuovo episodio in programma lunedì 30 dicembre dopo la pausa natalizia, rivelano importanti novità.

Nel dettaglio, Roberta riceverà una lettera da parte del suo storico amore Federico, nel frattempo, lontano da Milano a causa della leva militare. Una sorpresa che turberà moltissimo la Pellegrino, che si era recentemente scambiata un bacio con Marcello. Per questo motivo, la Venere confiderà a Gabriella di aver sbagliato a cedere alle lusinghe del Barbieri.

Intanto, le feste di Natale giungeranno al termine. Clelia e Luciano, infatti, riapriranno le serrande del grande magazzino milanese. In questo frangente, il ragioniere Cattaneo e la Calligaris torneranno a lavorare insieme.

Di conseguenza, i due ex amanti crederanno che tutto quello che è successo tra di loro è ormai legato al passato.

Umberto corteggia Flavia

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 30 dicembre in onda su Rai 1, vedremo che le Veneri si appresteranno a festeggiare San Silvestro, in occasione dell'ultimo giorno dell'anno. Per questo motivo, Riccardo e Vittorio saranno invitati da Adelaide a partecipare a dei festeggiamenti in onore del centenario dell'Unità d'Italia. Allo stesso tempo, il capofamiglia dei Guarnieri continuerà a tramare alle spalle dell'affascinante Flavia, in quanto ha intenzione di mettere le mani sul suo importante patrimonio. In questo modo, Umberto vorrà risollevare le sorti del suo impero finanziario, caduto in disgrazia. Per fare ciò, il padre di Marta comincerà a corteggiare spudoratamente la Brancia di Montalto.

Il Barbieri inizia a vivere con Armando

Nel frattempo, Rocco e Salvatore non vedranno di buon occhio la presenza di Armando nella vita di Agnese. Gli Amato, infatti, temeranno che la vicinanza tra il Ferraris e la congiunta, sia oggetto dei pettegolezzi del condominio. Di conseguenza, inviteranno il capo-magazziniere ad ospitare Marcello nella sua abitazione. L'uomo, a questo punto, accetterà il consiglio dei due giovani, mentre il Barbieri sarà estremamente contento, quando capirà di abitare nello stesso condominio di Roberta, la giovane di cui si è preso una grande cotta.