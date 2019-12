I pomeriggi di Canale 5 sono animati dalla soap opera spagnola Il Segreto che va in onda tutti i giorni, sabato escluso, alle ore 16.10 circa. L'appuntamento di domani, lunedì 2 dicembre, sarà molto interessante perché segnerà un punto di svolta nella vita di Maria Castaneda. La giovane ha da poco appreso di aver perso l'uso delle gambe e questo la sta rendendo inquieta e disperata.

Particolarmente interessato alla sua causa si rivelerà Fernando che le chiederà di trasferirsi nella sua tenuta a La Habana.

Dopo un primo momento di titubanza, la donna deciderà di accettare poiché è convinta di non essere più al sicuro a casa di Francisca a seguito della morte di Adela. La povera fanciulla, però, è ignara del destino che l'aspetta.

Maria non si sente al sicuro a casa di donna Francisca

La puntata de Il Segreto che andrà in onda domani, lunedì 2 dicembre, sarà incentrata su Maria e Fernando. I due si avvicineranno moltissimo, soprattutto su iniziativa di Mesia. L'uomo, infatti, chiederà alla dama di trasferirsi a casa sua.

In seguito al terribile attentato che ha fatto perdere la vita ad Adela, nessuno è più al sicuro. Carmelo sarà sempre più adirato e pronto a giurare vendetta contro il reale assassino della donna che amava. Il protagonista si dirà fermamente convinto che dietro il triste avvenimento si celi Francisca. Queste sue convinzioni, ovviamente, faranno molto preoccupare Raimundo.

Quest'ultimo ha già incontrato Severo per assicurargli che la Montenegro è completamente estranea alla vicenda, ma la sua versione dei fatti non si rivelerà particolarmente credibile.

Proprio in virtù di tutti questi pericoli e delle eventuali rappresaglie contro la famiglia della Montenegro, Fernando deciderà di far allontanare Maria dalla villa della dark lady. Dopo averci pensato un po' su, la Castaneda accetterà.

Raimundo preoccupato per la vendetta di Carmelo

Maria, quindi, si trasferirà a La Habana in compagnia dei bambini ed inizierà a fidarsi ciecamente di Fernando. Raimundo, d'altro canto, continuerà ad essere particolarmente turbato e preoccupato per tutta la vicenda.

L'uomo, infatti, sarà convinto che, molto presto, Carmelo metterà in atto la sua vendetta contro la dark lady di Puente Viejo.

Per tale motivo, nel corso dell'episodio di domani de Il Segreto, chiederà a Mauricio di tenere sotto controllo lo spostamento di Maria e Fernando a casa di quest'ultimo. Maria, dal canto suo, si mostrerà particolarmente a suo agio con Fernando. La donna, purtroppo, non è a conoscenza delle reali intenzioni del Mesia che, a quanto pare, non è affatto cambiato come ha fatto credere a tutti.