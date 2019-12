Intrighi ed emozioni attendono i fan de Il Segreto. Nella puntata in onda venerdì 27 dicembre su Canale 5, i telespettatori assisteranno all'uscita di scena di uno dei personaggi più controversi della telenovela ideata da Aurora Guerra: Antolina. Dalle anticipazioni, infatti, si scopre che la Ramos, dopo aver attirato Isaac nel bosco, avrà una colluttazione con lui, al termine della quale la donna cadrà in un dirupo perdendo la vita. Il folle piano di dividere per sempre Isaac ed Elsa, quindi, le si ritorcerà contro.

A Puente Viejo, invece, donna Francisca non smetterà di tramare la sua vendetta contro Carmelo e Severo.

Il segreto, spoiler: la folle Antolina cade in un dirupo nel tentativo di uccidere Isaac

Secondo quanto rivelano gli spoiler, sull'episodio di venerdì 27 dicembre, della soap iberica, vi saranno clamorosi risvolti riguardanti la perfida Antolina. La donna, nella sua follia, mediterà di uccidere Isaac, al solo scopo d'impedirgli di vivere felice con Elsa. La Ramos infatti, ricercata dalla Guardia Civile, riuscirà a recapitare un biglietto al Guerrero, chiedendogli un incontro in un bosco.

L'uomo, quindi, accetterà d'incontrarla, ma una volta giunto sul luogo dell'appuntamento scoprirà le vere intenzioni della moglie: la Ramos, con un'arma, cercherà di ucciderlo. Tra i due s'innescherà una colluttazione, al termine della quale Antolina cadrà in un precipizio.

La Ramos muore, Francisca medita vendetta contro Severo e Carmelo

La follia di Antolina la porterà a cadere nel dirupo. Nonostante i tentativi di Isaac di salvarla, la Ramos non riuscirà a rimanere aggrappata al braccio del Guerrero e scivolerà rovinosamente, perdendo la vita. Da quanto anticipato, dunque, i fan de Il segreto dovranno dire addio alla bravissima attrice Maria Lima, che in questi mesi ha impersonato con maestria la perfida e controversa biondina. Con la morte della Ramos si apriranno nuovi scenari per Isaac ed Elsa, che consentiranno loro di progettare finalmente un futuro insieme.

In paese, nel frattempo, donna Francisca ordinerà a Mauricio di non rivelare a nessuno nessun dettaglio sulla sparatoria. La matrona, infatti, vorrà in questo modo far abbassare la guardia al Leal e a Severo, colpendoli poi quando meno se lo aspettano.

Per scoprire ulteriori dettagli in merito alle vicende de Il Segreto, non resta che seguire il nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo, in onda nel pomeriggio del 27 dicembre su Canale 5. Si ricorda, inoltre, che sabato 28 e domenica 29 dicembre Il segreto non andrà in onda, mentre tornerà con la regolare trasmissione a partire da lunedì 30 dicembre.