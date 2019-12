Belen e Cecilia Rodriguez hanno trascorso il loro primo Natale da separate in casa. Questo non significa affatto che tra le due ragazze non regni l'armonia. Al contrario entrambe hanno scelto solamente di festeggiare con le famiglie dei rispettivi compagni. L'ex gieffina il 24 e il 25 dicembre ha scelto la località di Trento, ovvero la città natale di Ignazio Moser. La conduttrice di Tu si que Vales, invece, è scesa a Napoli per festeggiare con la famiglia di Stefano De Martino.

Ha passato il Natale lontano dalla famiglia anche Jeremias Rodriguez.

L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha deciso di stare con Soleil Sorgè, nonostante da tempo si vociferi di una crisi tra i due.

Belen e Cecilia lontane anche a Capodanno

Le sorelle Rodriguez sono molto legate. In una recente intervista a Rivelo, Cecilia ha raccontato di aver sofferto molto per i continui paragoni con Belen.

Per immortalare i momenti più belli trascorsi al fianco della famiglia Moser, l'ex gieffina ha pubblicato sul proprio account Instagram molti scatti e video. Nonostante la modella sia stata in ottima compagnia, la mancanza della sorella maggiore si è fatta sentire abbastanza.

Per questo motivo Cechu, in una storia di Instagram, ha riservato un pensiero speciale a Belen: "Mi manchi".

A quanto pare le sorelle Rodriguez non passeranno insieme neanche il Capodanno. Cecilia e Ignazio hanno programmato un viaggio in Argentina: con l'occasione la modella vorrebbe far conoscere alla sua dolce metà il resto della famiglia.

Belen, invece, non ha svelato i suoi programmi: sicuramente la showgirl passerà la notte di San Silvestro con il marito Stefano De Martino ed il figlio Santiago. Lo scorso anno, invece, la showgirl era volata nel suo paese d'origine insieme ad alcuni amici.

Intanto, hanno deciso di passare le festività lontano dai loro figli anche Veronica e Gustavo. I genitori dei Rodriguez quest'anno hanno scelto la loro terra.

Natale a Napoli per i 'De Martinez'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da quando hanno ritrovato la serenità all'interno della sfera familiare, sono diventati inseparabili.

I due coniugi hanno trascorso la Vigilia ed il Natale a Napoli con la famiglia del conduttore partenopeo, alcuni amici e Patrizia Griffini, una grande amica della Rodriguez.

Belen, come sempre, ha condiviso i momenti più belli con i suoi fan, postando video e scatti delle giornate di festa. In particolare, in una Storia di Instagram si vede Santiago intento a scartare i regali vicino al suo papà. La modella argentina, per l'occasione, ha pubblicato una dolce dedica: "I miei amori". Inoltre, la showgirl ha postato sui propri account uno scatto con dietro lo sfondo del Vesuvio, conquistando tantissimi fan.