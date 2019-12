Un posto al sole, nelle puntate che vanno dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020, terrà ancora una volta incollati nelle poltrone i suoi estimatori. Il 31 dicembre la Serie TV non andrà in onda, il 1 gennaio ci sarà un doppio episodio. A Palazzo Palladini l'armosfera è di festa, ma non per questo ci saranno meno colpi di scena e situazione intricate da risolvere. Risulteranno essere sempre più in bilico le vicende che vedono protagonisti Eugenio e Viola.

Un posto al sole: le anticipazioni delle trame dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020

Viviana Carlino arriverà a Napoli e Filippo non si sentirà affatto tranquillo. La donna con cui aveva tradito Serena potrebbe giocargli qualche brutto scherzo. Renato e Otello decideranno di buttarsi in un Capodanno molto particolare e dall'esito a dir poco incerto. Una telefonata di Aldo renderà ancora più tesi i rapporti tra Eugenio e Viola, la situazione tra i due non solo non accenna a migliorare ma rischia seriamente di incrinarsi definitivamente.

Un alterco tra Viviana e Roberto rischia di compromettere la tranquillità generale, la donna sembra essere sul punto dal rivelare tutto quello che é successo. Ferri cercherà di inventarsi qualcosa per far si che questo non accada. Bianca continua ad avere molta paura della sua maestra, a questo punto la cosa sta diventando molto problematica per Franco e Angela. Il rapporto tra Giulia e Marcello sembra avere delle evoluzioni positive, mentre diverse preoccupazioni saranno presenti nei Cantieri. Marina deciderà di parlare con Alberto e le illustrerà tutte le varie difficoltà presenti. Il Vulcano sarà protagonista di un evento molto particolare.

La storia della serie tv

Un posto al sole tratta anche temi di cronaca e di interesse sociale, la commedia rappresenta solo una parte di ciò che accade all'interno della serie tv.

Sono presenti infatti molti episodi dove è presente il malaffare e segnalano furti, sequestri e a volte anche casi di omicidio. La maggior parte delle vicende si svolgono nella ormai famoso Palazzo Palladini, di proprietà del conte Giacomo Palladini. Della famiglia facevano parte Tancredi e la moglie Federica, i figli Alberto e Alessandro e Eleonora che vive in Inghilterra. Quando muore il conte, la terrazza che domina il Golfo di Napoli viene lasciata ad Anna Boschi. Questa non è che la figlia della governante di Giacomo Palladini, Maria. Lo scorso 25 dicembre Un posto al sole, la più longeva delle serie tv italiane, è arrivata a toccare i 5.403 episodi. Va in onda tutti i lunedì su Rai 3 dal 1996, tra gli attori più importanti troviamo Ida Di Benedetto e Maurizio Aiello, la regia é di Bruno De Paola.