Martedì 31 dicembre la soap Il Segreto tornerà su Canale 5 tenendo compagnia ai telespettatori anche a ridosso del Capodanno. L'appuntamento è, come sempre, per le 16;10 circa, dove le vicende saranno incentrate sul difficile rapporto tra Maria Castaneda e Dori Vilches. Quest'ultima, continuerà a sottoporre la nipote di Raimundo ad estenuanti esercizi e sembrerà non avere pietà di lei. Le due donne saranno così ai ferri corti, tanto che Maria si ribellerà all'arcigna infermiera, inducendola a licenziarsi.

Donna Francisca intanto, si recherà in segreto a Belmonte, per indagare su Esteban Fraile e capire qualcosa in più sull'uomo ritenuto responsabile degli attentati in cui persero la vita Adela e Maria Elena.

Anticipazioni Il segreto: Maria costringe Dori a licenziarsi

Intrighi e colpi di scena continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan della soap ambientata a Puente Viejo. Stando alle anticipazioni, continueranno i dissapori tra Maria e Dori. Come noto, la perfida infermiera non si farà scrupoli con la Castaneda, sottoponendola a delle terapie dolorosissime.

Sembrerà però che, questa volta, la sorella di Matias, sia pronta a reagire, opponendosi alle imposizioni della Vilches, tanto che l'infermiera sarà costretta a prendere una drastica decisione. Dori infatti, credendo che il suo lavoro non venga apprezzato, deciderà di lasciare il lavoro.

Puntata del 31/12: Isaac dovrà dare sepoltura ad Antolina, Francisca dubita di Esteban

Anche l'ultimo giorno del 2019, la soap Il segreto andrà regolarmente in onda, dando la possibilità ai fedelissimi telespettatori, di seguire tutte le vicende legate ai vari protagonisti. Se tra Dori e Maria sembrerà essersi chiuso ogni rapporto, in paese si spargerà la notizia della morte di Antolina che, come noto, è deceduta precipitando da un dirupo. La Guardia Civile condurrà le indagini sul decesso, ascoltando la versione dei fatti di Matias ed Isaac, mentre quest'ultimo deciderà di occuparsi del funerale della moglie, dandole degna sepoltura.

Donna Francisca nel frattempo, si recherà a Belmonte in gran segreto e lo farà per ottenere informazioni sul sindaco del paese, ritenuto da Irene, il vero responsabile degli attentati in cui persero la vita Maria Elena ed Adela. La Montenegro, quindi, tornata dal viaggio, mostrerà tutti i suoi dubbi circa la colpevolezza dell'uomo.

Questo e molto altro nella nuova puntata de Il segreto in onda nel pomeriggio del 31 dicembre su Canale 5, ricordando che, sul dito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.