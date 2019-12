C'è grande attesa per l'imminente ritorno del Grande Fratello Vip, lo spin-off del Grande Fratello dedicato ai "very important people". L'atteso programma verrà trasmesso a partire da gennaio su Canale 5 e, nel 2020, giungerà alla sua quarta edizione consecutiva. Mancano pochi giorni, quindi, all'inizio del Gf Vip 4. E, ad oggi, del format targato Mediaset si sa ancora poco. Negli ultimi giorni, intanto, sono emersi in rete i primi nomi dei personaggi famosi ingaggiati nel cast dei concorrenti del reality.

Sulle pagine social del Grande Fratello, inoltre, è stato appena reso noto il nome di una nuova concorrente vip che entrerà a far parte del gioco della casa più spiata d'Italia. Si tratta di Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto confermata al Gf Vip 4

La showgirl, originaria di Vicenza e classe 1995, ha già partecipato ad un reality show e vanta diverse esperienze maturate in televisione. La Di Benedetto ha, infatti, partecipato nelle vesti di madre-natura a Ciao Darwin, format condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti, e non solo.

La stessa ha, in passato, preso parte anche al reality de L'Isola dei Famosi, dove ha avuto modo di conoscere la sua ormai ex fiamma, Francesco Monte.

Allo stato attuale, Paola Di Benedetto fa coppia fissa con Federico Rossi, meglio conosciuto come Fede, uno dei componenti del duo musicale Benj e Fede. E con l'ufficializzazione del suo ingaggio, per il gioco della casa più spiata d'Italia, i concorrenti ad oggi confermati per il Gf Vip 4 sono sette. Oltre a Paola Di Benedetto, prenderanno parte all'edizione del Grande Fratello Vip anche altre donne. Quali la produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic, l'ex conduttrice de I fatti Vostri, Adriana Volpe, l'influencer marketing ed ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, Clizia Incorvaia e il volto storico di Non è la Rai e ministra di Cr4 - La Repubblica delle Donne, Antonella Elia.

Tra gli uomini ingaggiati nel cast, invece, vanno menzionati il cantautore, nonché ex concorrente di Temptation island Vip, Pago e il giornalista e volto Rai, Michele Cucuzza.

Quando inizia il Grande Fratello Vip

Salvo cambiamenti repentini nel palinsesto di Canale 5, la quarta edizione del Grande Fratello Vip partirà ufficialmente nei primi giorni del nuovo anno, che è ormai alle porte. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate sulla pagina Instagram del Grande Fratello, la messa in onda della prima puntata del Gf Vip 4 è prevista per il prossimo mercoledì 8 gennaio. E, oltre a quest'ultima indiscrezione, è risaputo anche che, ad affiancare Alfonso Signorini alla conduzione del reality, saranno due opinionisti fissi: la procuratrice sportiva Wanda Nara e il cantautore Pupo.