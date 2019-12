Un posto al sole, negli episodi di inizio 2020, si concentrerà sul tema dell'amore in crisi. Le trame inerenti le puntate in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio, rivelano che il periodo lavorativo che Eugenio dovrà passare a Napoli creerà non poche tensioni tra lui e sua moglie Viola. Intanto, Filippo sarà sempre più preoccupato per la presenza di Viviana a Napoli e farà fatica nel fingere di non sapere il motivo per il quale la ragazza non ha avuto il lavoro mentre Renato spronerà Otello ad organizzare una festa all'insegna del divertimento.

Le trame Un posto al sole dal 30 dicembre al 3 gennaio, rivelano che la presenza di Viviana a Napoli potrebbe mettere a rischio la ritrovata serenità e la complicità di coppia tra Filippo e Serena. Nel frattempo, Guido e Mariella organizzeranno la loro festa di Capodanno, ma correranno il rischio di ritrovarsi degli ospiti inattesi ed irruenti. Chi saranno?

Intanto Renato, pur di mostrare a tutti di essere ancora in grado di dire la sua, spronerà Otello ad organizzare una festa molto divertente. A Palazzo Palladini ci sarà un'atmosfera ed un clima molto festoso, ma non mancheranno i colpi di scena. Renato coinvolgerà Otello in una festa i cui esiti saranno del tutto inaspettati mentre Guido e Mariella saranno travolti da un ospite inatteso. Al Caffé Vulcano ci sarà la tradizionale serata di Capodanno, ma questa volta lo spettacolo sarà molto particolare.

Serena farà molta fatica a capire il motivo per il quale Viviana non ha ottenuto il lavoro e Filippo non ce la farà più a fingere di non sapere nulla. Nel frattempo la tensione tra Eugenio e Viola crescerà sempre di più a causa del periodo di lavoro che Nicotera dovrà passare a Napoli ed aumenterà a dismisura quando lui riceverà una telefonata da Aldo Leone.

Intanto Franco e Angela si ritroveranno nuovamente a dover gestire l'ansia di Bianca derivante dalla paura nei confronti della maestra Gagliardi mentre a sorpresa il rapporto tra Giulia e Marcello migliorerà all'improvviso. Viviana Carlino avrà un confronto molto acceso con Roberto Ferri e sembrerà essere sul punto di esplodere e ciò potrebbe mettere Filippo in una situazione davvero molto complicata. Nel frattempo, Marina, appena rientrata dal viaggio a Londra, sarà costretta ad affrontare Alberto per risolvere alcuni problemi legati ai Cantieri Flegrei. Intanto le tensioni venutesi a creare tra Viola ed Eugenio non accenneranno a diminuire ed Ornella e Raffaele, che sono appena usciti dall'incubo giudiziario che ha coinvolto Diego, torneranno a preoccuparsi.