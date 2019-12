Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra in onda in Italia da quasi 7 anni. Dalle anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, si apprende che ci sarà un fugace ritorno di Alvaro Fernandez, interpretato da Alessandro Bruni.

Il medico si renderà protagonista di un gesto benevolo, restituendo ad Elsa Laguna una parte del patrimonio che le aveva sottratto con la complicità di Antolina Ramos.

Il Segreto: Elsa ed Isaac decidono di sposarsi, arriva una lettera di Alvaro

Gli spoiler de Il Segreto relativi agli episodi che vedremo nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che si tornerà a parlare di Alvaro, l'ex promesso sposo di Elsa che era scappato da Puente Viejo dopo averla derubata.

Tutto avrà inizio quando la Laguna e Isaac decideranno di coronare il loro sogno d'amore dopo essersi liberati della malvagia Antolina, deceduta dopo essere precipitata in un burrone.

Ovviamente i due innamorati saranno al settimo cielo per le nozze imminenti, e la loro felicità aumenterà nel momento in cui la giovane apprenderà di aver superato una volta per tutte i suoi problemi cardiaci grazie alle cure del dottor Zabaleta. E proprio a questo punto ci sarà il colpo di scena: Elsa riceverà un'inattesa lettera da parte di Fernandez che in un primo momento preoccuperà i futuri coniugi Guerrero.

Fernandez restituisce alla Laguna il suo patrimonio

Alvaro (Alessandro Bruni) invierà una missiva ad Elsa (Alejandra Meco) nella quale le chiederà di poterla incontrare per un'ultima volta. La Laguna deciderà di presentarsi all'appuntamento, nonostante il parere contrario di Isaac e degli amici che saranno in apprensione per l'incolumità della giovane.

Fortunatamente l'incontro andrà per il meglio con Fernandez che si dimostrerà pentito di aver derubato Elsa, alla quale chiederà scusa per le sue malefatte. Subito dopo le renderà una parte del denaro che le aveva sottratto con l'inganno.

Il ritorno off-screen di Alessandro Bruni

Il gesto di Alvaro avrà una finalità ben precisa. Il medico starà per convolare a nozze con una donna benestante e, per evitare che possa essere denunciato dalla Laguna e che la sua rispettabilità possa esserne intaccata, preferirà restituire il maltolto di sua spontanea volontà.

Bisogna chiarire che il temporaneo ritorno di Fernandez avverrà off-screen, poiché Alessandro Bruni non ricomparirà di persona nei panni del medico. Infatti l'intera vicenda verrà raccontata da Elsa ai suoi più cari amici.

Ad ogni modo, grazie al denaro restituito da Alvaro, la Laguna e Guerrero potranno rendere dei soldi ad alcuni amici che glieli avevano prestati nel momento del bisogno, e allo stesso tempo avranno la possibilità di affrettare i preparativi per il matrimonio.