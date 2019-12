Gli spoiler spagnoli della telenovela “Il Segreto” ci rivelano che le figlie di don Ignacio Solozabal si troveranno in una situazione complicata. Rosa sarà ritrovata da suo padre con Adolfo, il figlio della marchesa, mentre Marta, oltre a scherzare con Ramon il revisore dei conti, incontra di nuovo Adolfo. Infine, Marcela troverà nella valigia di Matias una pistola. Le puntate della soap opera “Il Segreto” sono trasmesse su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,10. Scopriamo cosa è accaduto durante le puntate spagnole “Il Segreto”.

L'intenzione di don Ignacio è di convincere la marchesa a cercare di raggiungere un accordo con i minatori. Pablo e Carolina si promettono amore e fedeltà prima che lui parta per il servizio militare. Durante le proteste dei minatori, Tomas e Adolfo negoziano con Matias sul miglioramento della sicurezza nelle miniere, ma all’improvviso giunge la marchesa con una lettera contenenti venti licenziamenti. Intanto, Rosa chiede a sua sorella di andare all'appuntamento con Adolfo per darle un biglietto. Quando Adolfo la vede arrivare, è sbalordito e gli chiede di fare una passeggiata insieme.

Rosa, ignorando quello che sta succedendo tra sua sorella e Adolfo, cerca di confortare Carolina dopo la partenza di Pablo. Adolfo è ancora più innamorato di Marta dopo la loro passeggiata, ma suo fratello Tomas gli chiede di dimenticare la figlia di don Ignacio Solozabal. Nel frattempo, i problemi persistono ancora nella miniera. Alicia accusa Cosme, un minatore, di averli traditi. Matias parla con Cosme e gli dice che non doveva negoziare con la marchesa, una tregua dello sciopero, soprattutto a loro insaputa.

