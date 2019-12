Prosegue l'appuntamento di successo su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore che andrà in onda anche nella settimana compresa tra il 9 e il 13 dicembre come sempre in prima visione assoluta alle 15:40 circa. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che ci sarà il ritorno ufficiale di Clelia, la quale tornerà a lavorare stabilmente all'interno del Paradiso suscitando non poche gelosie. E poi ancora tra Flavia e Umberto il rapporto sarà sempre più intenso e i due andranno anche a cena insieme.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 9-13 dicembre: la Molinari lascia il lavoro e torna Clelia

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 9 dicembre in poi su Rai 1 rivelano che la capocomessa Molinari sarà costretta a prendersi una pausa dal posto di lavoro e quindi ad assentarsi per diverse settimane.

Tuttavia il suo incarico all'interno del Paradiso non potrà rimanere scoperto e questo porterà Vittorio a prendere una decisione importante. L'uomo, infatti, deciderà di chiedere a Clelia di ritornare di nuovo a lavorare con loro e di prendere proprio il posto della Molinari, ossia quello della capocomessa.

Un incarico che ovviamente Clelia non si lascerà scappare: la donna accetterà senza alcuna esitazione la proposta di lavoro di Vittorio, ma non sa che dovrà fare i conti con l'ira di Silvia. Quest'ultima, infatti, non gradirà affatto la notizia del ritorno stabile di Clelia all'interno del Paradiso e proprio per questo motivo deciderà di presentarsi al grande magazzino per mettere definitivamente in chiaro le cose.

La situazione, però, non sarà affatto facile da gestire e tra Silvia e Luciano non mancheranno i momenti di tensione che sfoceranno in veri e propri litigi per colpa di Clelia.

Flavia accetta l'invito a cena di Umberto: i due sempre più vicini

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore al 13 dicembre, inoltre, rivelano che tra Flavia e Umberto ci sarà un netto riavvicinamento. La donna, infatti, deciderà di accettare l'invito a cena che gli verrà fatto da Umberto e questa volta non verranno interrotti da Riccardo.

Cosa succederà tra i due? Andranno oltre la semplice cena prevista oppure no?

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Marcello e Roberta: le trame della soap opera rivelano che tra i due crescerà sempre di più la complicità. Nel frattempo Marcello, dopo una vincita fatta al totocalcio, prenderà in considerazione l'ipotesi di giocare tutti i soldi vinti per scommettere sui cavalli, convinto che in questo modo potrà farli fruttare ulteriormente ma questa potrebbe non essere la soluzione giusta.