Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la fiction Pezzi Unici che vede protagonisti Sergio Castellitto e Irene Ferri. Domenica 8 dicembre andrà in onda la quarta puntata di questa prima fortunata stagione che sta ottenendo degli ottimi risultati d'ascolto nella difficile serata del dì di festa televisivo. Un quarto appuntamento che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricco di colpi di scena durante il quale vedremo che Vanni si ritroverà a dover fare i conti con le pesanti accuse da parte di Chiara.

Quest'ultima lo riterrà 'responsabile' della morte del figlio.

Pezzi Unici, Vanni vicino alla verità sulla morte del figlio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta delle sei puntate previste di Pezzi Unici rivelano che Vanni è sempre più convinto del fatto che dietro la morte di suo figlio ci sia una partita di droga rubata. Una scoperta che lo rende particolarmente nervoso e, soprattutto, inquieto anche se Vanni sente di essere ad un passo dalla verità. Al tempo stesso, però, non riesce a spiegarsi il motivo per il quale suo figlio si sarebbe riavvicinato nuovamente alla droga prima della tragica e fatale morte.

A questo punto Vanni si ricorderà che poco prima della morte Lorenzo gli aveva chiesto dei soldi ma lui lo aveva cacciato via di casa. L'uomo deciderà di raccontare quel triste episodio a Chiara per liberarsi un po' di questo peso che porta. La reazione della donna, però, non sarà positiva. Gli spoiler della fiction di Rai 1, infatti, rivelano che Chiara si scaglierà duramente nei confronti di Vanni, accusandolo di essere il vero responsabile della morte di suo figlio.

Elia chiede aiuto a Beatrice

Nel frattempo, i vari pezzi unici devono trovare una soluzione per riuscire a comprare il silenzio di Linda ed evitare, quindi, che possa raccontare la verità.

Per tale motivo metteranno a punto un nuovo piano che prevede di vendere gli oggetti rubati da Jess e in questo modo ricavare il denaro per pagare Linda.

Le anticipazioni della prossima puntata dell'8 dicembre, inoltre, rivelano che Elia per non commettere passi falsi deciderà di rivolgersi a Beatrice. I vari ragazzi, infatti, non possono permettersi di correre il rischio di essere accusati di ricettazione.

