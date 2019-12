Nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 abbiamo assistito al ritorno di fiamma ufficiale tra Ida e Riccardo, i quali si sono nuovamente ritrovati in trasmissione dopo un periodo di forte crisi che li aveva portati quasi a dirsi addio definitivamente. I due hanno anche festeggiato sui social con tanto di 'anello' che Riccardo è riuscito finalmente a mettere al dito della sua fidanzata.

Gemma Galgani, amica storica della Platano, ha commentato sul magazine della trasmissione di Canale 5 questo ritorno di fiamma e non è mancata una frecciatina a Riccardo, al quale ha detto che amore non vuole dire possessione.

Gemma commenta il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo e lancia una frecciatina al cavaliere

Gemma Galgani ha ammesso di essere contenta per questo lieto fine che c'è stato tra Ida e Riccardo, dato che sa perfettamente che la sua amica ha seguito il suo cuore. Al tempo stesso, però, la dama torinese di Uomini e donne ha voluto lanciare una frecciatina velata al cavaliere, chiedendogli di non graffiare più il cuore di Ida con le sue solite polemiche.

La Galgani, infatti, ha consigliato a Riccardo di concentrarsi a conquistare quotidianamente il cuore e l'amore della bella Ida e, soprattutto, di renderla serena, dato che in passato ha già sofferto per amore. Al tempo stesso, poi, Gemma ha lanciato un ulteriore monito a Riccardo, ricordandogli che amore non vuol dire possesso e aggiungendo che la cosa più importante è quella di riuscire ad accettare Ida così com'è, senza pretendere che sia come la vorrebbe. Insomma parole decisamente forti quelle di Gemma, la quale pur credendo in questa storia d'amore che ha fatto sognare anche il pubblico di Uomini e donne, non vuole che la sua amica del cuore Ida possa soffrire ulteriormente.

L'amicizia speciale tra Ida e Gemma

Al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, la Galgani ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto speciale con la Platano, rivelando che soprattutto quest'estate le è stata vicina in un momento difficile della sua vita e ha fatto di tutto per farle tornare di nuovo il sereno.

Dopo aver trascorso il Ferragosto assieme, Gemma aveva avuto modo di vedere la Platano di nuovo sorridere e sperava che nessuno più potesse spegnerglielo. E invece all'inizio di questa nuova stagione di U&D l'ha rivista di nuovo in lacrime, sofferente e quasi disperata per la sua tormentata storia d'amore con Riccardo. Adesso, però, la situazione sembra essere di nuovo migliorata e Gemma non ha nascosto che vederli di nuovo insieme l'ha resa felice soprattutto perché sa che Ida ha scelto di seguire il suo cuore che l'ha portata dritta da Riccardo.