Sarà il solare volto di Federica Panicucci a caratterizzare gli eventi trasmessi in tv da Canale 5 per la Vigilia di Natale e per la sera di San Silvestro 2019.

La conduttrice di "Mattino Cinque", infatti, nella prima serata di martedì 24 dicembre condurrà il "Concerto di Natale in Vaticano", mentre nel prime-time di martedì 31 dicembre presenterà da Bari l'appuntamento televisivo dell'Ultimo dell'Anno intitolato "Capodanno in musica". Il concerto della Vigilia di Natale presso la Santa Sede verrà presentato dalla bionda Federica per la seconda volta dopo l'edizione del 2016.

Le ultime due edizioni, invece, sono state presentate dall'onnipresente Gerry Scotti e Don Davide Banzato. Anche quest'anno sul palcoscenico dell'Aula Paolo VI si esibiranno numerosi artisti di chiara fama nazionale e internazionale, tra i quali Mahmood, Elisa, Lionel Richie e Susan Boyle.

Il cast completo del Concerto di Natale in Vaticano 2019

Saranno davvero numerosi gli interpreti italiani e internazionali che si esibiranno per l'evento televisivo della Vigilia di Natale. La serata è stata registrata sabato 14 dicembre e verrà proposta dalla rete ammiraglia di Mediaset nella prima serata di martedì 24 dicembre.

Il novero degli artisti italiani comprende nomi quali Arisa, Elisa, Mahmood, Simone Cristicchi, Noemi, Fabio Rovazzi, Alma Manera, Andrea Griminelli, Fabio Armiliato, Giorgio Albiani, Davide Merlini. Tra gli ospiti stranieri spiccano i nomi della britannica Susan Boyle, degli statunitensi Lionel Richie e Bonnie Tyler, della cantante francese Mireille Mathieu e dell'ecuadoriano Leo Rojas. Le compagini musicali, infine, saranno l'Art Voice Academy, l'Orchestra Italiana del Cinema, il Piccolo Coro Le Dolci Note e The Charleston Mass Gospel Choir.

Oltre che su Canale 5 la serata potrà essere seguita anche in streaming online, attraverso device quali desktop, tablet e smartphone, attraverso l'app o il sito Mediaset Play.

La location: l'Aula Paolo VI in Vaticano

Anche per il 2019 il palcoscenico per il del Concerto di Natale in Vaticano sarà allestito presso l’Aula Paolo VI.

L'evento musicale si è svolto in questo luogo dal 1993 (anno della prima edizione) al 2005 e dall'anno dopo diventò itinerante; nel 2006, ad esempio, questo consueto appuntamento si svolse a Montecarlo e i due anni dopo a Verona, presso le eleganti ambientazioni del Teatro Filarmonico.

Nel 2009 l'organizzazione si spostò in Sicilia, al Teatro Massimo Bellini di Catania, e nel 2010 addirittura a Malta. Dal 2011 al 2016 la location è stata quella dell’Auditorium Conciliazione a Roma e, infine, a partire dal 2017 è tornata ad essere l’Aula Paolo VI.