La storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è ufficialmente ricominciata: a fare il tifo per la coppia nata a Uomini e donne Over, è anche la più cara amica della parrucchiera bresciana. Gemma Galgani che, interpellata dal magazine della trasmissione, ha provato a dare qualche consiglio soprattutto al cavaliere che in passato ha messo a rischio questo rapporto con litigate e polemiche apparentemente inutili. La sua richiesta all'uomo è stata quella di non fare sempre polemiche.

Gemma si schiera con Ida: 'Ha sofferto tanto'

È passata circa una settimana da quando Ida e Riccardo hanno ufficializzato il loro ricongiungimento negli studi di Uomini e Donne: dopo mesi di discussioni e tentativi di riappacificazione, i due sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

L'ultimo numero del magazine della trasmissione, dunque, ha intervistato i protagonisti di questo amore che da un paio d'anni tiene incollati davanti al televisore milioni di spettatori (le puntate dedicata alla coppia, sfiorano ogni settimana il 25% di share).

Se la Platano e Guarnieri si sono detti felici e convinti di quello che stanno facendo, una persona molto vicina alla dama è apparsa più cauta nelle sue dichiarazioni al riguardo. Gemma Galgani, carissima amica della bresciana, ha commentato in modo pacato questo ritorno di fiamma, spaventata probabilmente dal litigioso passato che hanno avuto i due.

"Lui deve conquistarsi l'amore di Ida giorno dopo giorno, perché lei ha già sofferto abbastanza", ha detto la protagonista del Trono Over sul cavaliere che fa battere il cuore della sua "collega".

I buoni propositi di Ida e Riccardo per il futuro

"Riccardo non deve graffiare questa storia con le solite polemiche", ha aggiunto Gemma sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Insomma, la dama di U&D ne è certa: affinché il rapporto tra Ida e Guarnieri funzioni, dev'essere soprattutto lui a smussare alcuni lati troppo spigolosi del suo carattere, gli stessi che in passato l'hanno allontanato dalla persona che dice di amare follemente.

La rivista ufficiale della trasmissione Mediaset, inoltre, ha raccolto gli sfoghi a caldo anche dei due protagonisti del Trono Over che si sono da poco ritrovati: la Platano, per esempio, si è detta felice ma frastornata da quello che è successo nell'ultimo periodo nella sua vita amorosa. Il pugliese ha ribadito la sua intenzione di voler sposare la compagna il prima possibile: "È una decisione che ho preso con consapevolezza. Ho voluto fare quel gesto per dimostrarle che i miei sentimenti". Ora che con Riccardo va tutto a gonfie vele, Ida non può non fantasticare sul giorno delle nozze: la donna (che ancora non si sa se parteciperà alle prossime puntate del Trono Over anche ora che è ufficialmente fidanzata), ha fatto sapere che non sarà una sposa classica e che la sua testimone sarà sicuramente Gemma Galgani.