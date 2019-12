Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, la celebre soap opera in onda con grande successo di ascolti non soltanto negli Stati Uniti ma anche da noi in Italia. Le trame su ciò che andrà in onda nel nostro Paese tra qualche mese, rivelano che i riflettori saranno ancora una volta puntati sulle tormentate vicende sentimentali di Brooke e Ridge: la stabilità del loro matrimonio continua ad essere in bilico e come se non bastasse la Logan metterà a punto un nuovo piano contro il suo 'principale nemico': Thomas.

Beautiful, le anticipazioni americane: il piano contro Thomas

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Brooke e Ridge sono ormai incapaci di trovare un punto di mediazione per cercare di salvare il loro matrimonio e per questo motivo hanno avviato le pratiche per il divorzio.

La speranza della Logan, però, è quella che Ridge all'ultimo momento possa fare un passo indietro e quindi decidere di non consegnare i documenti al Tribunale.

Ma il tarlo fisso di Brooke continuerà ad essere Thomas, che dalla donna viene considerato un vero e proprio psicopatico oltre che una minaccia per sua figlia Hope. Ecco perché Brooke non vuole dargli una seconda chance e cercherà in tutti i modi di tenerlo a debita distanza, per evitare che possa fare del male a lei e alla sua famiglia.

Tuttavia le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che, come se non bastasse, Brooke verrà a conoscenza di un piano che potrebbe smascherare una volta per tutte le malefatte di Thomas e portare così alla luce la verità sulle sue intenzioni.

In particolar modo, Brooke scoprirà da Steffy che Zoe sarà riassunta nuovamente alla Forrester e ovviamente questa decisione la lascerà perplessa. Solo più tardi verrà a sapere che l'idea è stata di Liam, il quale è convinto che in questo modo la ragazza possa fornire delle preziosi informazioni sul conto di Thomas.

Thomas spinge Shauna tra le braccia del padre

Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful rivelano che Brooke si confronterà subito con Liam, chiedendogli perché non l'abbia coinvolta in questo suo piano diabolico e al tempo stesso spera che in questo modo riescano a dimostrare a tutti, compreso Ridge, che Thomas in verità è un malato mentale.

Nel frattempo Ridge, convinto che suo figlio abbia iniziato un percorso di redenzione, spererà che questo possa aiutarlo anche a recuperare il suo rapporto con Brooke ed evitare così la fine del loro matrimonio.

Intanto Thomas continuerà a fare in modo che Shauna finisca tra le braccia di suo padre, dopo i diversi baci che ci sono già stati.