Oggi, mercoledì 11 dicembre, andrà in onda la terza ed ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e donne. Le anticipazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori sul web, informano il pubblico che sarà Juan Luis Ciano il protagonista della giornata. Armando Incarnato ed Ida Platano metteranno in dubbio lo spasimante di Gemma Galgani, che a sua volta reagirà molto male alle brutte notizie che apprenderà in studio sul suo amato.

Armando a Juan Luis: 'Hai scritto a mia sorella, vergogna'

La frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, non è ben vista da tutti: sono in molti, infatti, a pensare che il cavaliere di Uomini e Donne non sia realmente interessato alla protagonista del Trono Over.

A credere poco nel sentimento che il 57enne dice di provare per la torinese, sono anche due storici membri del parterre: Armando Incarnato e Ida Platano.

Il napoletano, per esempio, oggi informerà il pubblico presente in studio delle conversazioni che il sudamericano avrebbe con signore esterne alla trasmissione: l'uomo, inoltre, sosterrà di essere in possesso degli screenshoots delle chat che confermerebbero l'atteggiamento poco rispettoso del collega nei confronti della dama che sta conoscendo da circa un mese davanti alle telecamere.

L'anteprima video che è stata mandata in onda ieri su Canale 5 di quello che accadrà oggi a U&D, ha reso pubblico lo sfogo che Armando avrà contro Juan Luis pare per un corteggiamento che avrebbe fatto a distanza a sua sorella, che ha la metà dei suoi anni. "Hai scritto anche a mia sorella, vergognati", tuonerà Incarnato di fronte a tutti, lasciando Gemma senza parole.

Ida prova a mettere in guardia l'amica Gemma

Non solo Armando nella puntata di mercoledì 11 dicembre attaccherà Juan Luis: anche Ida Platano, interpellata dalla conduttrice durante la sfilata sul tema "Inferno o paradiso" sul nuovo amore della sua cara amica Gemma, dirà qualcosa che forse nessuno si aspettava.

"C'è qualcosa che non mi quadra in te", tuonerà la Platano prima di spiegare che ha notato alcuni atteggiamenti un po' strani di Ciano sia davanti che dietro alle telecamere. Le anticipazioni sulla registrazione avvenuta sabato scorso (7 dicembre), fanno sapere che la Galgani non riuscirà a trattenere le lacrime quando ascolterà i pensieri poco carini che alcune persone alle quali tiene hanno sul cavaliere del quale è innamorata.

Sebbene tra lei e Juan non ci sia ancora stato un bacio passionale, la dama del Trono Over ha ribadito più volte di provare un fortissimo sentimento per lui, un po' come quando ha conosciuto Giorgio Manetti ed ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.