Ida e Riccardo, la coppia più chiacchierata e seguita del momento di Uomini e donne trono over, ha deciso di darsi una seconda chance. Nel corso delle ultime puntate della trasmissione di Maria De Filippi ci sono stati un bel po' di colpi di scena riguardanti i due fidanzatini: Riccardo ha spiazzato la Platano con una proposta di matrimonio che non l'ha entusiasmata tantissimo. Dopo l'ennesimo tira e molla, però, la coppia ha scelto di riprovarci ancora così come hanno confermato alle telecamere del portale WittyTv.

Il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo dopo la proposta di nozze a U&D

Ida e Riccardo hanno concesso la loro prima intervista al portale che segue tutte le trasmissioni di Maria De Filippi.

I due, infatti, nonostante i mille problemi e le differenze che ci sono tra di loro, hanno deciso di non arrendersi e di provare a rimettere in piedi ciò che di bello hanno costruito nel corso di questi anni trascorsi assieme dentro e fuori lo studio di Uomini e donne.

Riccardo ha ribadito che, se è arrivato a fare una vera e propria proposta di matrimonio ad Ida davanti a tutto il pubblico che segue la trasmissione di Canale 5, è perché è sicuro al 100% del suo sentimento nei confronti della Platano.

'So quello che siamo, ti conosco benissimo', ha dichiarato il cavaliere aggiungendo di aver compreso che da questo momento in poi non userà più il termine sentimento quando parlerà della relazione con la Platano, perché ormai ha capito benissimo di esserne innamorato.

Per quanto riguarda, invece, il momento della proposta di nozze, Riccardo non ha nascosto che di fronte al gelo di Ida gli è sembrato di aver fatto dei passi indietro piuttosto che andare avanti. Del resto la reazione della dama non è stata delle migliori ed, effettivamente, non c'è mai stata una sua risposta.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne

Ida Platano ammette: 'Io e Riccardo siamo diversi ma non voglio perderlo'

Eppure la Platano ha ribadito ai microfoni di WittyTv che lei non vuole rinunciare a Riccardo, pur essendo consapevole del fatto che la loro storia d'amore è 'tutta un casino'. "Io lo ammetto che siamo due persone completamente diverse", ha dichiarato la dama nel corso dell'intervista aggiungendo che i motivi dei loro scontri son dovuti al fatto che sono entrambi due persone dal carattere forte e che questa potrebbe essere proprio la causa dei loro continui scontri verbali, sia in trasmissione che nella vita privata.

Subito dopo la decisione di riprovarci assieme non sono mancate neppure le dediche social. La dama, infatti, si è lasciata andare ad un romantico messaggio sul suo profilo ufficiale, dove parlava di amore. 'Non ha bisogno di parole. Amore è amarsi nonostante tutto', ha scritto su Instagram.