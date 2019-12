Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful riservano interessanti curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 15 a sabato 21 dicembre, Taylor sarà parecchio angosciata per la terribile tragedia accaduta a Hope, ma la donna sarà anche molto dispiaciuta per la Logan e deciderà inaspettatamente di andarla a trovare. Così Taylor e Brooke dopo tanti anni cercheranno di comprendersi e si chiederanno reciprocamente scusa. Frattanto avrà luogo una particolare commemorazione in onore della piccola Beth, alla quale parteciperà tutta la famiglia Forrester.

Reese tormentato dai sensi di colpa

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 15 al 21 dicembre, tutti quanti se la prenderanno parecchio con il dottor Reese, poiché nessuno riuscirà a credere che la morte improvvisa di Beth sia stata naturale. Il medico sarà sospettato da molti di aver commesso qualche errore fatale che abbia portato alla morte della bambina. Nel frattempo Zoe si sentirà notevolmente a disagio nei confronti del padre, poiché non sarà trattato molto bene. In seguito Taylor si recherà da Reese e lo troverà in pessime condizioni, giacché l'uomo sarà assai tormentato dai sensi di colpa.

Hope addolorata per Beth

Hope sarà assai addolorata e affranta per la perdita della sua bambina, la donna non riuscirà a capacitarsi che tutti i suoi sogni più belli siano distrutti, soprattutto quello di diventare madre. Anche Brooke, Ridge e Bill saranno decisamente angosciati per la morte di Beth. Successivamente il dottor Reese confiderà a Taylor di sentirsi parecchio in difficoltà per la terribile vicenda, poi l'uomo confesserà alla donna di poter aiutare Steffy nella ricerca di una sorellina per Kelly.

Taylor conosce Florence

Reese farà conoscere a Taylor una bambina pronta per essere adottata. La Hayes chiederà al dottore da dove venga la neonata, a quel punto si presenterà improvvisamente una donna di nome Florence, la quale dirà di essere la madre della bambina. La donna confesserà a Taylor di non poter tenere sua figlia, così ha deciso di darla in adozione ad una famiglia che possa prendersi cura di lei ed amarla per sempre. Frattanto anche Liam sarà decisamente addolorato e non riuscirà ad accettare facilmente la morte di Beth, così l'uomo vorrà sfogarsi e si recherà da Steffy.

Quest'ultima si mostrerà molto umana e comprensiva con il suo ex compagno. Successivamente Brooke vorrà rimanere vicino a Hope, poiché la donna sarà assai colma di dolore e di rabbia. Infine, Xander e Zoe si riavvicineranno all'improvviso, tanto che si baceranno presso lo studio fotografico.