Puntata di Uomini e donne piuttosto movimentata quella che è andata in onda oggi, giovedì 12 dicembre. L'argomento principale che è stato affrontato nella prima parte che il pubblico ha potuto vedere nelle scorso ore su Canale 5, è la segnalazione che è arrivata su Giulia D'Urso. Giulio Raselli si è detto spiazzato dal racconto che un'ex amica della sua corteggiatrice ha fatto in studio su un bacio che si sarebbe scambiata con un calciatore.

Giulia esce dallo studio dopo il presunto bacio fuori dal programma

Lo scambio di affettuosità che Giulio Raselli ha avuto in esterna sia con Giovanna Abate che con Giulia D'Urso, è passato in secondo piano quando Maria De Filippi ha anticipato l'arrivo di una pesante segnalazione su una delle due corteggiatrici.

Durante la puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi, un'ex amica di Giulia ha raccontato del bacio che quest'ultima si sarebbe scambiata con un calciatore in un locale di Milano ad inizio novembre.

La ragazza che sostiene di aver partecipato ad una festa di compleanno proprio su invito di colei che oggi accusa, ha anche detto che è stata lei a coprire la spasimante di Raselli mentre si intratteneva piacevolmente con un giocatore di Serie A (sua vecchia conoscenza).

Il tronista si è sbilanciato nel dire che crede quasi completamente alla segnalazione, anche perché esistono dei messaggi vocali nei quali Giulia racconta all'amica di quello che è successo con il calciatore quell'ormai famosa sera.

La corteggiatrice ha faticato a difendersi e, come ha fatto notare il neo opinionista Lorenzo Riccardi, non ha mai detto chiaramente di non aver baciato un altro in discoteca. Come mai?

Forse a causa della troppa pressione che le stavano facendo da più parti, ad un certo punto la D'Urso si è alzata ed ha abbandonando la puntata, invitando Giulio a scegliere Giovanna se non crede nella sua buona fede.

L'ammissione di Veronica su Alessandro

L'ultima parte della puntata del Trono Classico che proseguirà domani, 13 dicembre, è stata dedicata a Veronica Burchielli. Dopo aver mostrato un filmato riassuntivo sulla brutta lite che la tronista ha avuto con Tina Cipollari la settimana precedente, Maria De Filippi ne ha mandato in onda un altro nel quale la giovane si sfogava tra le lacrime con la redazione.

Rientrati in studio, la napoletana ha provato a spiegare perché la volta scorsa ha reagito in modo aggressivo alla frecciatina simpatica dell'opinionista: "Ero agitata perché avevo visto Alessandro dietro le quinte".

La ragazza, a questo punto, ha iniziato a raccontare che, leggendo l'intervista che Zarino ha rilasciato al magazine della trasmissione, si è resa conto di non aver del tutto dimenticato la loro conoscenza. Nell'apprendere che l'ex tronista ha lasciato aperta la possibilità di diventare un suo corteggiatore, Veronica ha realizzato che vuole rivederlo per provare a chiarire le tante cose che sono rimaste in sospeso tra loro dopo la scelta.

Le anticipazioni informano il pubblico che domani la Burchielli sarà attaccata un po' da tutti per questo suo dietrofront, e Tina arriverà al punto di telefonare ad Alessandro per chiedergli in diretta cosa intende fare.