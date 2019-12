Al termine dell'ultima puntata di Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno rilasciato la prima intervista di coppia alla web tv Witty. A quanto pare dopo la proposta di matrimonio avanzata dal Cavaliere pugliese, i due protagonisti del Trono Over sembrano essere intenzionati ad abbandonare il programma definitivamente.

Dopo che la Dama aveva preso tempo nel dare una risposta al suo compagno, Maria De Filippi ha cercato di rassicurare Riccardo. La conduttrice del dating-show avrebbe cercato di far capire al Guanieri cosa frena Ida: "Ha paura, è già successa la proposta di matrimonio, ma poi tu l'hai mollata".

La stessa Platano avrebbe replicato che Riccardo a parole è molto bravo, ma poi con i fatti lo è un po' meno. Tuttavia Ida al centro dello studio avrebbe detto di non voler affatto rinunciare al suo uomo perché molto innamorata. Proprio queste le parole che avrebbero fatto sciogliere il Cavaliere, tanto da portarlo ad abbracciare la sua donna e darle un lungo e appassionato bacio.

Ida Platano a Witty: 'Non voglio rinunciare a Riccardo'

Terminata la puntata di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guanieri hanno rilasciato la prima intervista di coppia a Witty Tv.

I due protagonisti del dating-show hanno riferito di voler partire con il piede giusto. Al contrario del passato, la coppia non vuole più commettere degli errori che li dividano.

Riccardo rivolgendosi alla sua dolce metà ha affermato: "So di essere innamorato di te". La replica della Platano non ha tardato ad arrivare: "A lui non voglio rinunciare. La nostra storia è complicata, siamo due persone troppo diverse".

A quel punto il Guanieri ha rassicurato ma soprattutto puntualizzato, perché i due spesso diano luogo a dei duri scontri: "Siamo troppo simili, per questo ci scontriamo".

Questa volta la coppia sembra pronta a gettare le giuste basi per un rapporto lungo e duraturo. Inoltre, con tutta probabilità i due potrebbero vivere la liaison lontano dai riflettori.

Ida: dedica social a Riccardo

All'interno della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guanieri è ritornata la serenità. A mostrarlo sarebbe anche il fatto che i due siano tornati a postare delle foto sui social. La Platano nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme al suo compagno. Per lui la Dama ha speso delle belle parole: "Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci."

Non è mancata la risposta da parte di Riccardo Guanieri: anche quest'ultimo ha postato sul proprio account una foto con Ida, prima che i due si scambiassero un bacio.

Come didascalia, Riccardo ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore: "Io ti ho scelto. E ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Senza pause e senza dubbi, continuerò a scegliere te".