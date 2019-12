Martedì 10 dicembre intorno alle ore 17:15 donna Jolanda è venuta a mancare all'età di 96 anni. La triste notizia è stata data a 'La Vita in Diretta', il programma Rai condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La mamma di Al Bano Carrisi nei giorni scorsi aveva avuto un malore, fino al triste epilogo di ieri.

Nella mattinata di oggi 11 dicembre è stata aperta la camera ardente nella chiesetta presente alla tenuta Carrisi. Nel pomeriggio alle 16:00 invece, si terranno i funerali nella chiesa di Cellino San Marco.

Con la scomparsa di sua madre, Al Bano perde un pedina importante all'interno della sua vita. Non a caso l'artista gli aveva dedicato un documentario dal titolo 'Madre Mia', trascorso lo scorso anno su Canale 5.

Romina Power commuove il web

Da quando è stata diffusa la notizia della scomparsa di donna Jolanda, sul web sono comparsi numerosi messaggi di sostegno verso la famiglia Carrisi.

Romina Power, che è sempre attiva sui social ha voluto ricordare la sua ex suocera. Attraverso un post pubblicato su Instagram, l'artista italo-americana ha postato uno scatto che la ritrae insieme alla donna: "Mamma Jolanda mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò sempre grata.

Vivrai per sempre nel mio cuore".

In un secondo momento l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha postato un altro scatto con un nuovo messaggio d'affetto e gratitudine nei confronti di donna Jolanda: "Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno". In poco tempo entrambi i post hanno raggiunto oltre 56 likes e moltissimi commenti.

Tra la cantante statunitense e la signora Jolanda c'è sempre un ottimo rapporto, anche quando la Power decise di chiedere il divorzio da suo marito. La stessa ex moglie di Al Bano, più di una volta ha riferito che la donna gli ha fatto da madre, visto che hanno vissuto per ben trent'anni nella stessa casa.

Addirittura per ogni compleanno dell'ex suocera, Romina Power aveva un pensiero speciale per la donna. D'altro canto la stessa Jolanda non avrebbe mai nascosto il fatto di preferire Romina Power a Loredana Lecciso.

Il ricordo di Yari Carrisi

Yari Carrisi è stato uno dei primi a spendere delle parole verso sua nonna. Il giovane tramite un post pubblicato su Instagram ha scritto: "Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale". Il primogenito dei Carrisi ha voluto ricordare quando Jolanda ha fatto da madre ai suoi nipoti, a causa dei numerosi impegni di lavoro di Al Bano e Romina.

Questa mattina il giovane è stato raggiunto anche dai microfoni di Mattino 5. Di fronte alle telecamere Yari è apparso molto commosso ed ha ribadito il suo omaggio alla nonna. Il ragazzo ha raccontato che donna Jolanda, è stato in grado di tenere sempre unita la famiglia anche durante i momenti difficili.