Mercoledì 11 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata al Trono Classico. Secondo le anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, la puntata si sarebbe incentrata sul trono di Giulio Raselli. Dopo l'ennesimo litigio con il tronista, Giovanna Abate avrebbe mostrato la volontà di lasciare il dating-show.

Il percorso di Giulio Raselli sulla poltrona rossa risulta essere sempre più complicato e tortuoso. Il giovane è sempre più diviso tra Giovanna e Giulia.

Questa volta Giovanna dopo aver visto la nuova esterna di Giulio con la D'Urso, sarebbe andata in crisi. Solo l'intervento della De Filippi e degli opinionisti, l'avrebbe fatta tornare sui suoi passi.

Giulio e Giovanna: ennesimo scontro

Dopo l'ennesimo chiarimento nel parcheggio, Giovanna avrebbe fatto un passo indietro verso Raselli. La corteggiatrice infatti, avrebbe chiamato la redazione con l'intenzione di non organizzare alcuna esterna per Giulio.

Stando alle anticipazioni fornite dalla talpa che si occupa del programma di Maria De Filippi, pare che il tronista dopo la comunicazione degli autori sia andato a casa della Abate.

L'esterna sarebbe iniziata nel migliore dei modi, fino a quando la corteggiatrice avrebbe iniziato ad essere sempre più distaccata verso Giulio.

A quel punto il tronista avrebbe perso la pazienza, ma quando stava per lasciare l'esterna la Abate lo avrebbe rincorso per un nuovo confronto.

Poco dopo Giulio Raselli sarebbe andato a casa di Giulia D'Urso. Dopo circa due ore d'attesa la ragazza lo avrebbe fatto salire a casa. Secondo quanto raccontato dal Vicolo delle News, la loro esterna sarebbe stata molto più tranquilla tanto che i due si sono anche baciati.

Al termine della messa in onda dell'esterna tra Giulio e Giulia, Giovanna sarebbe andata su tutte le furie.

La ragazza addirittura avrebbe minacciato di lasciare il programma, salvo poi rimettersi seduta dopo le parole di Lorenzo Riccardi, Maria De Filippi e Gianni Sperti.

Giulio Raselli rifiuta la scelta

Maria De Filippi dopo aver mandato in onda l'esterna di Carlo in cui bacia Chiara, avrebbe chiesto a Giulio Raselli se fosse pronto per la scelta.

Dalle anticipazioni del noto sito di Gossip è emerso che il tronista abbia risposto con un due di picche. Di conseguenza la risposta del giovane, avrebbe fatto scoppiare il lacrime Giovanna.

Vista la situazione delicata Raselli avrebbe invitato la Abate a ballare. A differenza delle altre volte, Giulio avrebbe speso delle belle parole verso la corteggiatrice tanto da dire che a lei ci tiene.

Per il momento sul Trono Classico non è stato riferito altro, dunque bisognerà attendere la messa in onda della puntata per capire cos'altro succederà.