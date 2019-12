Le vicende della celebre telenovela iberica Una vita, appassionano sempre di più il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno sul piccolo schermo italiano tra qualche mese, svelano che Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) prenderà una decisione affrettata. La cugina di Celia accetterà di convolare a nozze con Samuel Alday (Juan Gareda), dopo aver capito che la relazione tra lei e Telmo Martinez (Dani Tatay) non potrà avere un futuro. Il priore Espineira (Josè Luis Martinez) non appena verrà a conoscenza che il patrimonio dei marchesi di Valmez finirà nelle mani del figliastro di Ursula, minaccerà il sacerdote di Acacias 38 dicendogli di sabotare il matrimonio di Lucia e Samuel, precisandogli che se non eseguirà i suoi ordini nel migliore dei modi a pagarne delle gravi conseguenze sarà la sua amata.

Il Martinez non vuole lasciare la sua vocazione, la Alvarado rinuncia al sacerdote

Nelle puntate che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset nel 2020, ci sarà una svolta a favore di Samuel. Tutto comincerà quando Lucia non riuscirà più a frenare l’attrazione fisica che prova nei confronti di Telmo, scambiandosi con lo stesso un bacio appassionato. Il sacerdote di Acacias 38 nonostante si riavvicinerà alla Alvarado, non si sentirà per niente pronto per abbandonare la sua vocazione. Il Martinez comunicherà alla ricca ereditiera che tra di loro non potrà esserci nessuna storia d’amore.

La situazione prenderà una piega complicata, quando la cugina di Celia nonostante continuerà a dichiararsi innamorata del parroco non farà fatica a capire che il diretto interessato non è intenzionato a lasciare gli abiti sacerdotali per lei. A questo punto la figlia dei marchesi di Valmez si dirà pronta a dimenticare ciò che è accaduto tra lei e Telmo, per non avere delle ulteriori sofferenze. Nel corso di una cena organizzata a casa degli Alvarez Hermoso a cui prenderà parte anche il minore degli Alday, avrà luogo una scena già vista.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Una Vita

Lucia decide di sposare Samuel, Espineira ricatta Telmo

In particolare il figliastro di Ursula per l’ennesima volta chiederà la mano di Lucia, che dopo aver ripensato ai momenti vissuti in compagnia del gioielliere darà finalmente una risposta anche se non apparirà proprio convinta della sua scelta. La Alvarado a gran sorpresa dirà al fratello di Diego di voler diventare sua moglie al più presto possibile, e addirittura gli sottolineerà di voler abbandonare Acacias 38 con lui dopo che saranno sposati.

La notizia dell’imminente matrimonio tra Lucia e Samuel scatenerà la furia del priore Espineira. Quest’ultimo consapevole che una volta che la Alvarado e il minore degli Alday si scambieranno i voti nuziali l’ordine del cristo giacente perderà tutto il patrimonio della neo sposa, si arrabbierà con Telmo. Il superiore affronterà il parroco e gli ordinerà di conquistare la parente di Celia in modo da farla finire al centro di uno scandalo, per poi convincerla a passare il resto della sua vita in un convento.

Inoltre Espineira dopo aver precisato al Martinez che dovrà fare in modo che Lucia rinunci alla sua eredità, affermerà di essere disposto a fare del male alla donna e anche a Frate Guillermo se non porterà al termine i suoi incarichi. Successivamente quest’ultimo proporrà al suo allievo di partire con lui, mentre il fratello di Diego dirà alla Alvarado che le loro nozze potranno essere celebrate soltanto da Telmo.