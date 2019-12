Ida e Riccardo hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro relazione. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne trono over, il cavaliere ha spiazzato la dama con una vera e propria proposta di matrimonio che tuttavia non è stata accettata subito dalla dama. Ida si è presa un po' di tempo per decidere e riflettere anche se ha ammesso che la sua intenzione è quella di non perdere Riccardo. E così, intervistata dal magazine di U&D, la Platano ha parlato anche di quello che sarà il suo abito di nozze nel momento in cui deciderà di sposare Riccardo rivelando che non sarà una sposa classica.

'L'abito bianco? Forse cambierò colore questa volta'

Nel dettaglio, infatti, Ida ha fornito le prime news su come sarà il suo vestito da sposa che indosserà nel momento in cui si sentirà pronta ad intraprendere questo nuovo percorso di vita con Riccardo.

La dama di Uomini e donne over ha dichiarato alla rivista del programma di Canale 5 che sicuramente non sarà il classico abito da sposa bianco dato che lo ha già indossato alle sue nozze precedenti.

"Forse cambio colore stavolta" - ha dichiarato la Platano aggiungendo che sicuramente non sarà una sposa classica e quindi sicuramente la scelta del suo vestito per l'atteso sì con Riccardo potrebbe non passare inosservato. Ma c'è anche un'altra decisione che Ida ha già preso nel caso in cui dovesse sposare per davvero il cavaliere conosciuto a Uomini e donne.

La dama, infatti, ha svelato che nel caso in cui questo matrimonio dovesse concretizzarsi vorrebbe al suo fianco Gemma Galgani, l'amica del cuore, nelle vesti di testimone di nozze.

La Platano vuole Gemma Galgani come testimone di nozze

La dama torinese, infatti, è sempre stata al fianco di Ida in questi anni condividendo con lei sia i momenti sereni della sua storia con Riccardo sia quelli burrascosi. Addirittura quando Ida e Riccardo parteciparono a Temptation Island e la loro storia sembrava essere in forte crisi, la Galgani raggiunse la siciliana sull'isola delle tentazioni per consolarla e asciugarle le lacrime in un momento di forte sconforto.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne

A questo punto, quindi, bisogna capire come si evolverà la relazione tra Ida e Riccardo nel corso delle prossime settimane. I due hanno ammesso di avere entrambi intenzione di riprovarci e darsi, quindi, una seconda chance. In particolar modo il cavaliere ha rivelato di essere giunto al momento della proposta di matrimonio perché sa quello che vuole e soprattutto è consapevole dell'amore che prova nei suoi confronti. Il pubblico social che segue U&D ha apprezzato molto il gesto di Riccardo e a questo punto spera vivamente che tra i due possa esserci un lieto fine.