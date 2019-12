Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, trasmessa nel primo pomeriggio sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate italiane rivelano che Samuel Alday si sacrificherà per amore di Genoveva Salmeron. L'uomo, infatti, sarà ferito gravemente da Cristobal, un uomo conosciuto all'interno di un lupanare.

Una Vita: Samuel sposa Genoveva

Un nuovo lutto accadrà nel corso degli appuntamenti di Acacias 38 trasmessi nei prossimi mesi su Canale 5. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Samuel verrà ferito mortalmente da Cristobal nel corso della puntata 996.

Tutto avrà inizio con precisione in concomitanza di un salto temporale di ben 10 anni che segnerà l'arrivo di nuovi personaggi e l'uscita di scena di altri, tra cui Leonor Hidalgo, Trini Crespo, Flora e Inigo Barbosa. A tal proposito, i telespettatori ritroveranno il fratello di Diego in compagnia di Genoveva, una bellissima donna che è dimostrerà di avere un passato scabroso alle spalle. Per questo motivo, l'Alday farà di tutto pur di proteggerla dai malintenzionati. Infatti, si scoprirà che la Salmeron aveva lavorato in precedenza in un lupanare. Qui aveva conosciuto proprio Samuel, che era diventato suo marito.

La Salmeron e il marito ricattati da Cristobal

Le trame di Una Vita, andate in onda a fine aprile in Spagna e tra qualche mese in Italia, rivelano che Genoveva cambierà totalmente vita ma una figura del passato tornerà a tormentarla. Nel dettaglio, Cristobal, il suo protettore chiederà una somma cospicua di denaro al figlio di Jaime in cambio della libertà della sua nuova moglie. Somma che l'Alday non avrà nella sua disponibilità e, per tale motivo, deciderà di chiedere aiuto ai vicini di Acacias 38.

Purtroppo gli abitanti del vecchio quartiere non sborseranno neanche una peseta per aiutarlo. Di conseguenza la Salmeron e il marito decideranno di fuggire da Acacias 38 per non permettere alla prima di tornare a lavorare in un lupanare. La fuga della coppia durerà pochissimo visto che sarà intercettata da Cristobal, accompagnato dai suoi scagnozzi.

L'Alday muore per salvare la moglie

Da lì a poco nascerà una violenta lite dove il protettore non esisterà a sparare un colpo verso Genoveva che sarà salvato dall'Alday che le farà da scudo con il corpo.

Se i malintenzionati fuggiranno dal quartiere, il fratello di Diego verrà portato in ospedale dove i medici cercheranno di salvargli l'esistenza. All'inizio, il giovane sembrerà reagire alle cure dei sanitari ma poi le sue condizioni peggioreranno. Infatti, chiederà di parlare alla moglie per l'ultima volta. Qui, le augurerà di essere felice per poi chiudere gli occhi per sempre dopo averle rinnovato il suo amore. In questo modo, si conclude la partecipazione di Juan Gareda nello sceneggiato iberico.