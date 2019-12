Oggi, martedì 10 dicembre, è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di Uomini e donne Over in cui Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono finalmente ritrovati. La dama, attraverso il suo profilo Instagram, ha confermato che l'idillio con il compagno procede a gonfie vele anche quando le telecamere sono spente: la dedica che la parrucchiera ha fatto al fidanzato sui social network fa ben sperare per il futuro della coppia.

Ida bacia Riccardo anche sul web

Forse ci siamo: Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembrano aver trovato un punto d'incontro dopo mesi di litigate e riappacificazioni.

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi, infatti, ha aggiornato i telespettatori dei risvolti più che positivi che ha avuto la relazione che da anni appassiona milioni di loro: quando si occupa di questa chiacchierata coppia, infatti, il dating-show Mediaset ottiene ascolti record ed uno share che sfiora il 25%.

Se in Tv sono state trasmesse le immagini dei baci appassionati che lei e il fidanzato si sono scambiati in studio davanti a tutti, è sui social network che la bresciana ha ribadito la sua attuale felicità.

Pochi minuti fa, sul profilo Instagram della parrucchiera, è apparsa una foto che la ritrae intenta a baciare il pugliese nel programma: questo scatto è stato accompagnato da una dedica scritta che ha fatto emozionare tutti i fan della coppia.

"Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci", sono queste le tenere parole con le quali Ida ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Riccardo anche sul web.

Ida rinvia le nozze ma bacia con trasporto Riccardo

Che la Platano e Guarnieri ci stiano riprovando con intenzioni serie è, ormai, chiaro a tutti: quello che i fan di Uomini e Donne ancora non hanno capito è se i piccioncini continueranno a partecipare alle puntate del Trono Over oppure se decideranno di viversi lontano dalle telecamere.

Durante l'appuntamento odierno con il dating-show, Ida ha provato a spiegare perché non sposerà a breve Riccardo: secondo la dama, attualmente non ci sono le basi affinché possa essere celebrato un matrimonio che abbia un futuro.

Nonostante questo, la bresciana ci ha tenuto a ribadire al cavaliere che non vuole rinunciare a lui per nulla al mondo: i due, dunque, hanno scelto di riprovarci per l'ennesima volta, con la speranza che le loro discussioni per futili motivi diminuiscano.

Sicuramente le anticipazioni della prossima registrazione di U&D Over (che dovrebbe avvenire nel fine settimana), chiariranno alcuni punti ancora incerti sulla coppia: se i ritrovati fidanzati siederanno ancora nel parterre, come reagirà Armando Incarnato a questo idillio e come commenteranno gli opinionisti il tutto.