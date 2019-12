L'epilogo della storia d'amore tra Ida e Riccardo a Uomini e donne non è stato certamente dei migliori. Le ultimissime news rivelano che, dopo i vari scontri, Riccardo avesse pensato di dare una svolta definitiva alla loro relazione, chiedendo alla Platano di convolare a nozze insieme. Una proposta che, tuttavia, non è stata accettata dalla dama, la quale subito dopo il rifiuto è tornata sui social postando una foto con una frase sibillina che avrebbe a che fare proprio con quello che è successo in trasmissione in queste ultime ore.

Il ritorno di Ida sui social dopo aver rifiutato la proposta di nozze di Riccardo

Nel dettaglio, infatti, Ida non se l'è sentita di accettare la proposta di matrimonio che le è stata fatta in televisione da Riccardo, nonostante lui l'avesse letteralmente 'pregata' di pensarci su due volte prima di dirgli 'no'.

Una reazione che ha scatenato molte polemiche sul web e sui social, dove in tanti si sono scagliati contro l'atteggiamento della Platano, accusandola di essere interessata soltanto alla visibilità mediatica.

E Ida, nonostante le polemiche e le varie accuse, è tornata ad essere attiva su Instagram dove ha recentemente postato un suo scatto post rifiuto a Riccardo. Una foto dove la Platano si lascia immortalare in tutto il suo splendore con l'aggiunta della didascalia: 'A volte si vince, a volte si impara'.

Una frase sibillina che potrebbe essere rivolta proprio alla situazione che attualmente la Platano sta vivendo con il Guarnieri.

Tuttavia, a questo post la Platano ha preferito eliminare la funzione dei commenti e quindi i suoi tantissimi follower che la seguono non possono lasciare la loro opinione. Una scelta che, probabilmente, è dovuta al fatto che nel corso degli ultimi giorni sono stati davvero tanti i commenti negativi rivolti contro la Platano, la quale potrebbe aver preferito evitare nuove accuse social.

Tina Cipollari si schiera con Ida: 'Il matrimonio non risolve i problemi'

Cosa succederà a questo punto tra i due dopo il clamoroso rifiuto? Ida sembra essere stata molto chiara e, nel dietro le quinte della trasmissione, non si è fatta problemi a dire che ormai non crede più in questo amore. A favore della dama si è schierata Tina Cipollari, la quale ha ammesso che quello di Riccardo è stato sicuramente un bel gesto, di quelli che lasciano senza parole ma, al tempo stesso, ha aggiunto che non ci sono i presupposti necessari affinché i due si uniscano in matrimonio.

'Per carità, tanti auguri ma non credo molto nella loro storia', ha dichiarato Tina nel corso della puntata di Uomini e donne, aggiungendo che il matrimonio non risolve certamente la situazione e i problemi che ci sono tra di loro.