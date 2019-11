Continua a tenere banco la vicenda legata ad una delle coppie più amate e chiacchierate del Trono Over di Uomini e donne, stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dalle poche notizie frammentarie comparse sul web, al momento tra i due protagonisti del dating show non è avvenuto alcun ritorno di fiamma.

Durante la registrazione avvenuta sabato 23 novembre, il Vicolo delle News aveva annunciato la rottura tra la Dama ed il Cavaliere. La parrucchiera avrebbe lasciato Riccardo, perché convinta che l'uomo sia poco attratto da lei fisicamente.

Al contrario il Guarnieri, avrebbe ribadito che al momento preferirebbe sistemare ogni problema prima di pensare all'attrazione fisica.

Inoltre, la Platano avrebbe confessato negli studi Elios di andare da uno psicologo per via del rapporto tormentato con il suo compagno. Infine, Ida avrebbe anche raccontato un aneddoto legato alla famiglia del Guarnieri che avrebbe fatto molto arrabbiare il Cavaliere.

Ida e Riccardo oggi: distanza tra i due

Dopo una settimana dall'ultima registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e Donne, molti telespettatori si stanno chiedendo come sia andata a finire tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Purtroppo per la coppia non ci sono affatto delle buone notizie in vista: Ida e Riccardo per ora pare abbiano preso la decisione di lasciarsi definitivamente. Sui profili Instagram di entrambi i diretti interessati hanno preferito scegliere la via del silenzio, nonostante i fan facciano molte domande su di loro. Visto come sono sempre andate le cose tra il Cavaliere e la Dama, i telespettatori fanno davvero fatica a credere ad una decisione irremovibile. Chissà che per l'ennesima volta la coppia non ci riservi delle sorprese: d'altronde Riccardo Guanieri questa volta sembrava davvero avere le giuste intenzioni con la sua compagna.

Giorgio Manetti dice la sua sulla coppia

Giorgio Manetti è tornato sulle scene del Gossip, attraverso un'intervista al Magazine di Uomini e Donne. Sulle pagine del giornale, l'ex fidanzato di Gemma Galgani ha parlato della sua vita privata ed ha espresso la sua opinione su Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

L'ex Cavaliere del dating condotto da Maria De Filippi, ha letteralmente stroncato la coppia. Secondo Giorgio, Ida e Riccardo sono incompatibili caratterialmente. Manetti ha etichettato la Platano come una donna immatura sull'argomento, poiché cade sempre su gli stessi errori.

Per quanto riguarda il Guarnieri, invece, Giorgio ha dichiarato: "Non so perché Riccardo stia andando avanti da così tanto tempo".

Infine, Giorgio Manetti ha confessato di essere ancora oggi in buoni rapporti con Anna Tedesco, tanto da andarla a trovare a Gubbio con la sua compagna.