Domenica 8 dicembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma, in onda dal 1976, ha trovato dallo scorso anno nuova linfa negli ascolti grazie alla conduzione di Mara Venier. Come accaduto nella scorsa settimana, anche durante la prossima puntata il programma della domenica pomeriggio verrà suddivisa in due blocchi; il primo andrà in onda dalle 14:00 alle 15:45, quando la linea verrà data al TG1 per seguire, in diretta dalla Piazza di Spagna a Roma, la preghiera del Santo Padre per la Madonna dell'Immacolata Concezione.

La linea tornerà a Domenica In dalle 16:30 e andrà in onda fino alle 17:20, quando Mara Venier si collegherà in diretta da Assisi per seguire l'accensione dell'Albero di Natale e del Presepe. Nonostante la durata minore, saranno numerosi gli ospiti che verranno intervistati da Mara Venier; su tutti grande attesa per Vincenzo Salemme, noto comico ed attore napoletano.

Vincenzo Salemme parlerà di 'Salemme il bello della diretta', il suo nuovo programma

Il primo ospite che vedremo nella prossima puntata di Domenica In sarà Vincenzo Salemme, che verrà intervistato in apertura di puntata; con il celebre attore, giudice di Tale e Quale Show, Mara Venier parlerà del suo nuovo programma tv intitolato "Salemme il bello della diretta", in onda da mercoledì 11 dicembre su Rai 2.

Il programma è composto da 3 prime serate in cui Salemme porterà il mondo del teatro all'interno della televisione: nel programma, infatti, l'attore reciterà in diretta tre commedie da lui scritte, dirette e interpretate. Ma durante l'intervista verrà anche ripercorsa la grande carriera di Salemme, che iniziò al fianco di un grandissimo artista ed intellettuale come Eduardo de Filippo.

Domenica In, tutti gli altri ospiti

Ma durante la prossima puntata del programma di Mara Venier si alterneranno numerosi altri ospiti; durante il primo blocco di trasmissione è atteso don Antonio Mazzi, grandissimo amico della conduttrice e che festeggerà con il pubblico e con alcuni grandi amici i suoi 90 anni.

Nel secondo blocco di trasmissione Mara Venier avrà l'onore di accogliere nel suo studio un Campione del Mondo come Paolo Rossi; l'ex calciatore ha trascinato l'Italia a vincere i Campionati del Mondo di calcio nel 1982, quando fu il capocannoniere della competizione. L'ex giocatore di Juventus e Milan presenterà, insieme alla moglie Federica Cappelletti, il suo libro autobiografico intitolato "Quanto dura un attimo". Domenica In sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play, dal quale è possibile rivedere tutte le interviste avvenute nelle scorse settimane.