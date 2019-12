Prosegue l'appuntamento con Una vita, la soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi spagnoli in onda a metà dicembre in Spagna rivelano che Bellita avrà un brutto malore, che farà preoccupare Jose e Cinta. Felipe Alvarez Hermoso, invece, farà la proposta di matrimonio a Genoveva Salmeron mentre Marcia vorrà smaschererà il marito Santiago.

Una Vita: Jose riceve un'offerta di lavoro, Bellita sta male

Gli spoiler di Una Vita, incentrati sugli episodi spagnoli in onda a metà dicembre sull'emittente La 1, annunciano tanti colpi di scena.

Nel dettaglio, Jose si esibirà davanti ad un famoso produttore americano, nonostante non appaia felice. Dall'altro canto, Bellita scoprirà da Carmen che suo marito ha avuto una tresca con un'altra donna. A tal proposito, il Dominguez riceverà un'offerta lavorativa ad Hollywood, tanto che la moglie sprofonderà nella disperazione più totale. Poco dopo, quest'ultima cadrà a terra svenuta, tanto che Arantxa si precipiterà a trovare un dottore. In questo frangente, il marito e la figlia non si staccheranno un attimo dal suo capezzale, mentre il medico non riuscirà a trovare l'origine del suo malessere.

Felipe chiede in moglie Genoveva

Allo stesso tempo, Genoveva sarà molto arrabbiata con Felipe, dopo aver scoperto che ha incontrato Marcia. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'Alvarez Hermoso deciderà di prendersi le proprie responsabilità, tanto da chiedere in moglie la Salmeron, la quale però rifiuterà sorprendentemente. La vedova di Samuel, a questo punto, spiegherà all'avvocato di voler allevare suo figlio da sola lontano da Acacias 38.

Marcia sospetta di Santiago

Le trame di Una Vita, in onda questa settimana in Spagna (16-20 dicembre) e tra un anno in Italia rivelano che Marcia continuerà ad avere dei sospetti su Santiago.

Dubbi, che aumenteranno a dismisura quando lo vedrà parlare con Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), vestita da suora. Jose, invece, si scuserà con Bellita per aver creduto che stesse fingendo di stare male. Purtroppo, la salute della madre di Cinta si aggraverà sempre di più. Il commissario Mendez, nel frattempo, chiederà a Felipe (Marc Parejo) di usare la mano leggera durante il processo contro Andrade.

La Salmeron accetta la proposta di nozze dell'Alvarez Hermoso

In seguito, l'Alvarez Hermoso confesserà a Marcia che Genoveva è incinta, tanto da porre fine alla loro storia per sempre.

Jose, invece, rifiuterà l'offerta di lavoro del produttore americano mentre l'avvocato si recherà a casa della Salmeron. Qui, l'uomo farà una nuova proposta di matrimonio alla fidanzata, che questa volta accetterà felice. Dall'altro canto, la brasiliana tenterà di mettere alle strette Santiago, senza riuscirci. L'uomo, infatti, le proporrà di lasciare Acacias 38 dopo averle mostrato due biglietti per Cuba. Infine, Emilio sorprenderà Margarita mentre sta somministrando qualcosa di molto strano all'interno della bevanda di Bellita.