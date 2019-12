Le vicende di Una vita continuano ad appassionare sempre più telespettatori in Italia che in Spagna. Le trame delle puntate spagnole in onda dal 16 al 20 dicembre su La 1, rivelano che Ursula Dicenta inizierà la sua vendetta contro i vicini di Acacias 38. Rosina Rubio, invece, comincerà a sospettare dell'amicizia nata tra suo marito, Liberto Seler e Maite, la nipote di Armando.

Una Vita: Ursula vuole vendicarsi dei vicini

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre su La 1, rivelano che Genoveva intimerà a Marcia di lasciare Acacias 38.

Poco dopo, la brasiliana perderà un fazzoletto che sarà recuperato da Ursula (Montsserat Alcoverro). A tal proposito, la vecchia istitutrice sarà disposta a tutto pur di vendicarsi dei vicini. Camino, invece, si recherà nello studio a chiedere spiegazioni a Maite a causa della sua assenza. Qui, le due donne si lasceranno andare ad un bacio appassionato. Jacinto noterà Cesareo e Arantxa baciarsi, mentre i servi si renderanno conto che il loro biglietto della lotteria non contiene un premio.

Rosina sospetta di Maite e Liberto

Allo stesso tempo, Camino e Maite decideranno di tenere segreta la loro relazione.

A tal proposito, la ragazza accetterà che la madre e Rosina le trovino un brav'uomo da sposare. Intanto, Cesareo negherà dinnanzi a Jacinto di aver baciato Arantxa, mentre Servante vorrà racimolare dei soldi attraverso la rimozione dei denti. Infine, Rosina (Sandra Marchena) comincerà ad avere dei sospetti sull'amicizia tra la nipote di Armando e Liberto (Jorge Pobes) dopo aver sentito un commento di Casilda.

Santiago vuole sbarazzarsi della Dicenta

Gli spoiler di Una Vita, in onda dal 16 dicembre in Spagna e tra un anno circa su Canale 5, rivelano che Felicia organizzerà un appuntamento tra sua figlia e un giovane pretendente, che si rivelerà essere un totale fiasco.

Allo stesso tempo, Santiago si recherà a casa di Genoveva per convincerla ad aiutarlo ad allontanare la Dicenta del vecchio quartiere. La Salmeron, a questo punto, accetterà la proposta del marito di Marcia in cambio di un favore. Dall'altro canto, Ursula si recherà in carcere dove chiederà ad Andrade alcune informazioni su Santiago.

La Rubio teme che il Seler la stia tradendo

Allo stesso tempo, la brasiliana organizzerà un piano per smascherare Santiago, in quanto è certa che sia un impostore. Cesareo, invece, scoprirà che Camino e Maite stanno continuando a vedersi dopo aver sentito le parole di Casilda.

A tal proposito, le due giovani donne temeranno che la loro relazione esca allo scoperto. La Rubio, nel frattempo, inizierà a pedinare la nipote di Armando e il Seler, certa che quest'ultimo la stia tradendo. Dall'altro canto, Ursula, scriverà una lettera minacciosa a tutti i vicini. La Dicenta, infatti, darà inizio ad una vendetta nei loro confronti. Infine, la vecchia istitutrice scoprirà che Santiago è un impostore.