Gli spoiler di Una vita in onda dal 9 al 13 dicembre in Spagna, annunciano brutte notizie per Felipe Alvarez Hermoso, uno dei protagonisti assoluti della soap opera di Aurora Guerra. Nel dettaglio, l'avvocato sarà vittima di un incidente, tanto da destare la preoccupazione di Marcia e Genoveva Salmeron. Proprio quest'ultima accuserà Ursula Dicenta di aver tentato di uccidere l'avvocato.

Una Vita: Felipe vittima di un incidente

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019 in Spagna, rivelano che Felipe verrà aggredito e minacciato di morte da Santiago dopo averlo visto troppo vicino a Marcia.

Inoltre, l'uomo cercherà di convincere la moglie a non accettare il lavoro offerto dall'avvocato nell'ambasciata. Dall'altro canto, l'Alvarez Hermoso non riuscirà a dimenticare la brasiliana, tanto da suscitare le ire di Genoveva, in attesa di un figlio da lui. Intanto, Bellita crederà che Jose la tradisca dopo aver avuto una conversazione con Margarita, mentre la Salmeron apprenderà della morte del dottor Maduro dai giornali. La vedova di Samuel e le serve, a questo punto, crederanno che dietro questo decesso si celi la mano di Ursula.

Allo stesso tempo, Jose riceverà una offerta importante di lavoro da un noto produttore di Hollywood, mentre il vedovo di Celia si recherà in tribunale per iniziare il processo contro Andrade. Ma ecco che durante il viaggio, l'uomo subirà un grave incidente.

Marcia scopre dell'incidente all'Alvarez Hermoso

Una volta arrivato in ospedale, le condizioni dell'Alvarez Hermoso appariranno più serie del previsto, tanto che l'intero quartiere, compresa Genoeveva, saranno preoccupati per la sua sorte. Camino, intanto, apparirà distrutta dopo la sospensione delle lezioni di pittura, tanto da vagare per il quartiere senza guardare nessuno negli occhi.

Cinta, invece, sarà molto entusiasma dalla proposta fatta dal produttore americano a suo padre. Infine, Casilda e Fabiana racconteranno a Marcia quello che è accaduto al vedovo di Celia, tanto da impedirle di raggiungere l'ospedale.

Genoveva accusa Ursula, Santiago in arresto

Le trame di Una Vita in onda questa settimana su La 1 e tra un anno su Canale 5, rivelano che Genoveva accuserà Ursula di essere una complice dell'investimento accorso all'Alvarez Hermoso. Proprio quest'ultimo si risveglierà dal coma, mentre Mendenz si recherà alla pensione per procedere all'arresto di Santiago.

Ma ecco che Marcia darà un alibi al marito. Dopodiché il commissario si recherà da Andrade per cercare di scoprire se è coinvolto nell'incidente dell'avvocato. Felicia, invece, scoprirà che le lezioni di Maite sono state cancellate, tanto da voler sapere il motivo per il quale sua figlia non l'ha informata. Intanto, Arantxa confermerà a Bellita che Jose si sta vedendo con Esther. La madre di Cinta, a questo punto, accuserà il marito di essere infedele durante il party di fidanzamento della figlia e di Emilio.

La brasiliana incontra Andrade

La Salmeron offrirà ad Ursula del denaro per lasciarla in pace: un patto che purtroppo non sarà accettato dalla Dicenta, la quale sarà disposta a tutto pur di vendicarsi di lei. Marcia, invece, deciderà di fare visita all'avvocato dopo essere stato dimesso dall'ospedale. In seguito, la brasiliana si recherà in prigione dove avrà un incontro con Andrade, il suo rapitore. Infine, Cinta scoprirà che sua madre e Arantxa hanno accusato suo padre di infedeltà, senza avere nessuna prova della sua colpevolezza.

Infine Rosina spierà un incontro misterioso tra Liberto e Maite.