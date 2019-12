Prosegue l'appuntamento con Il Segreto, la popolare soap opera che appassiona milioni di telespettatori in tutto il mondo. Le trame delle puntate italiane in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda chiederà aiuto ad Irene Campuzano per scoprire cosa nasconde Dori Vilches. Alla fine, le due donne capiranno che la donna si era innamorata del proprietario del sanatorio, tanto da arrivare ad uccidere sua moglie.

Il Segreto: gli strani malesseri di Dori

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle prossime puntate italiane dello sceneggiato si soffermano su Dori, la nuova infermiera di Maria.

Nel dettaglio, la madre di Esperanza comincerà ad avere alcuni dubbi quando la sua terapista sarà colpita da una grave crisi emotiva. Tutto questo, farà da apripista alla scoperta sconvolgente del suo passato da parte della Castaneda.

Tutto inizierà nel momento in cui la Vilches sembrerà perdere il lume della ragione, tanto da invitare alcuni bambini a fuggire prima di essere inghiottiti dalle fiamme. Un malessere, che spaventerà tantissimo Maria, visto che è impossibilitata a camminare in seguito all'incidente accorso durante le nozze di Maria Elena e Fernando (Carlos Serrano).

Per questa ragione, la madre di Esperanza chiederà spiegazioni all'infermiera, appena quest'ultima riprenderà i sensi. La donna, a questo punto, supplicherà la sua paziente di non divulgare niente al Mesia di quello accaduto durante la seduta di terapia.

Maria chiede aiuto ad Irene

Gli spoiler de Il Segreto, trasmessi lo scorso agosto in Spagna e nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la Castaneda giocherà di astuzia, tanto da voler incontrare con una scusa la giornalista Irene. Durante l'incontro, la sorella di Matias (Ivan Montes) chiederà alla Campuzano di utilizzare il suo posto di lavoro per scoprire qualcosa sull'arcigna infermeria.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la consorte di Severo (Chico Garcia) eseguirà scrupolosamente le indagini per conto di Maria. Alla fine, capirà qualcosa di agghiacciante sul passato di Dori.

La Castaneda apprende il passato della Vilches

La Campuzano scoprirà che la Vilches lavorava in un sanatorio per bambini, dove si era innamorata del proprietario. Per questo motivo, la terapista aveva deciso di uccidere la moglie del suo amante, visto che si era rifiutato di trascorrere il resto della vita con lei.

Per fare ciò, Dori aveva provocato una strage, tanto da appiccare il fuoco alla struttura dove soggiornano anche i figli del suo amante. Maria (Loreto Mauleon), a questo punto, deciderà di giocare a carte scoperte tanto da affrontare a muso duro la sua infermiera. In questo frangente, le farà capire di conoscere il suo terribile passato, tanto che quest'ultima temerà di venire scoperta da un momento all'altro. Dall'altro canto, Fernando dimostrerà di aver instaurato con lei una strana relazione sentimentale, approfittandosi della sua cagionevole salute mentale per farle fare cosa vuole nei confronti della madre di Esperanza.