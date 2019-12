I telespettatori italiani della celebre soap opera Una vita, nei prossimi appuntamenti assisteranno all’ennesimo colpo di scena. Ci sarà una svolta clamorosa nel triangolo amoroso di Lucia Alvarado, Samuel Alday, e Telmo Martinez. Quest’ultimo quando si renderà conto di amare profondamente la cugina di Celia più di Dio si toglierà gli abiti sacerdotali nel momento giusto. Il parroco di Acacias 38 interromperà le nozze della ricca ereditiera e del figliastro di Ursula Dicenta quando saranno sul punto di pronunciare il fatidico “Sì lo voglio”, facendo rimanere senza parole tutti i presenti.

La figlia dei marchesi di Valmez non appena vedrà il suo amato senza la sua tunica, si rifiuterà di sposare il fratello di Diego con la certezza che sarebbe stato un grande errore.

Celia abortisce, Trini mette al mondo Milagros

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia nel 2020, svelano che Celia dopo essere sopravvissuta alla terribile epidemia che ha colpito il paese dell’Hoyo, farà un annuncio clamoroso. La commerciante di tinte per capelli non appena avrà numerosi malesseri, si sottoporrà ad una visita medica e verrà a conoscenza di non essere sterile come credeva.

In particolare la Alvarez Hermoso apprenderà di essere in stato interessante, proprio quando la sua amica Trini sarà ancora in dolce attesa. Ovviamente Felipe esulterà di gioia quando verrà messo al corrente della gravidanza della sua amata. In seguito la Crespo precisamente mentre farà una passeggiata con Celia, avvertirà dei dolori forti. Purtroppo quest’ultima perderà il figlio che portava in grembo per prestare soccorso alla sua cara amica. L’avvocato affranto per l’ennesimo lutto subito, accuserà la madrina di Maria Luisa e Antonito di essere la colpevole dell’aborto di sua moglie. A questo punto la consorte del Palacios metterà al mondo la piccola Milagros, ma con un parto cesareo d’urgenza. Celia in preda alla disperazione totale per non essere riuscita a diventare madre, assumerà uno strano atteggiamento abbastanza preoccupante.

Telmo lascia la sua vocazione, Samuel abbandonato all’altare da Lucia

La moglie dell’Alvarez Hermoso comincerà a nutrire una profonda ossessione nei confronti della nascitura. Nel contempo ci sarà un lieto evento ad Acacias 38, che vedrà protagonisti Lucia e Samuel. La figlia dei marchesi di Valmez accetterà di convolare a nozze con il fratello di Diego, pur sapendo che il suo cuore continua a battere soltanto per Telmo. Quest’ultimo consapevole che il minore degli Alday vuole sposare la Alvarado soltanto per sottrarle l’ingente patrimonio ricevuto dai suoi genitori, prenderà una drastica decisione. Il sacerdote del quartiere iberico lascerà la sua vocazione, proprio il giorno del matrimonio tra il figliastro di Ursula e Lucia. Il Martinez farà irruzione in chiesa, nell’istante in cui verrà celebrata la cerimonia nuziale della coppia.

La Alvarado non appena vedrà l’uomo che non ha mai smesso di amare, non ci penserà due volte ad abbandonare Samuel all’altare scatenando la furia dello stesso. Nel frattempo Lolita e Antonito entreranno in crisi, a causa dell’arrivo in paese di Ceferino. Quest’ultimo si rivelerà essere una vecchia fiamma della Casado, ed esigerà che la donna diventi sua moglie per rispettare una tradizione di Cabrahigo.