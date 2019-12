Si rinnova per tutta la prossima settimana l'appuntamento su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda dal 30 dicembre al 5 gennaio rivelano che Denise, dopo vari tentennamenti, deciderà di restare a Bichlheim. Robert ed Eva, invece, continuano ad essere in crisi e l'uomo non riesce a darsi una spiegazione circa il comportamento della donna.

Tempesta d'amore, gli spoiler dal 30 dicembre al 5 gennaio: Eva e Robert sempre in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore che saranno trasmesse fino al 5 gennaio su Rete 4 rivelano che Denise, alla fine decide di rimanere in paese e di ristrutturare la sua abitazione.

Al suo fianco ci sarà Joshua, che le darà un grande sostegno e le sarà vicino durante i lavori di ristrutturazione. Ciò finirà per riavvicinare di nuovo i due e a renderli particolarmente affiatati.

E poi ancora gli spoiler della celebre soap opera tedesca rivelano che Eva sembra essere ottimista per il futuro e vuole riprendere in mano le redini della sua vita. Intanto, però, Robert non riesce a comprendere il suo atteggiamento che lo manda in tilt. Poco dopo, però, l'uomo sarà coinvolto in una partita di biliardo con Lucy: durante l'incontro la donna gli manderà dei chiari segnali del suo interesse.

Intanto Denise e Joshua decideranno di prendersi una giornata di relax, trascorrendo qualche ora spensierati al lago. Ad un certo punto, però, i due verranno sconvolti dalle grida di aiuto di Hildegard. Annabelle, invece, vorrebbe che venisse fatta chiarezza sul rapporto tra Denise e Joshua e per questo motivo ricorrerà all'ennesimo piano diabolico, per fare in modo che la verità sulla coppia venga a galla.

Elmar confessa a Denise di essere il suo vero padre

Le anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 5 gennaio, inoltre, rivelano che Valentina rimarrà, a dir poco, inorridita quando verrà a sapere che Lucy è interessata a suo padre Robert e finirà per compiere un gesto sconsiderato.Occhi puntati anche su Elmar, il quale troverà il coraggio di confessare a Denise di essere il suo vero padre ma la reazione della donna non sarà positiva.

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate della soap opera tedesca in tv, per chi non potesse seguire tutti gli episodi in onda durante le settimane delle feste natalizie su Rete 4, può rivederle in replica streaming online accedendo al portale di Mediaset Play e, cliccando sull'apposita sezione dedicata alla soap opera Mediaset, li potrà rivedere anche da tablet oppure da telefono cellulare, attraverso l'applicazione omonima.