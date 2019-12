Come ben sanno i seguaci del popolare e appassionante sceneggiato Il Segreto nulla è impossibile, visto che nelle trame accade sempre di tutto. Arriva una notizia inaspettata dalla Spagna, relativa a ciò che è successo nel capitolo numero 2.232 andato in onda nella penisola iberica oggi lunedì 23 dicembre 2019. I telespettatori spagnoli hanno assistito alla ricomparsa a quanto pare momentanea di un personaggio deceduto, dato che molto probabilmente si è trattata di una visione. Dopo la sua triste e drammatica dipartita, Meliton Melquiades (Roberto Saiz), si è reinserito nelle vicende ambientate a Puente Viejo.

L’apparizione del sergente è stata collegata alla famiglia dei Miranar, composta ancora da Dolores (Maribel Ripoll), Onesimo (Josè Gabriel Campos) Hipolito (Selu Nieto) e Tiburcio (Cesar Capilla). Quest'ultimo ha ricevuto un clamoroso regalo, proprio nel momento in cui era abbastanza malinconico per aver ricordato il suo caro defunto amico. L’ex acrobata e Meliton si sono incontrati nella piazza principale della città, e hanno cantato insieme una canzone natalizia.

Fernando uccide Meliton, salto temporale di quattro anni

Negli episodi che i fan spagnoli hanno seguito sull’emittente televisiva Antena 3 a partire dall’11 settembre 2019, c’è stato un salto temporale. Le vicende della telenovela hanno dato inizio alla dodicesima stagione, e la narrazione è andata avanti di quattro anni. Prima di assistere al cambio radicale e all’ingresso di ben 16 nuovi volti, purtroppo molti personaggi sono usciti di scena, tra questi il sergente Meliton Melquiades (Roberto Saiz), che ha perso la vita per mano di Fernando Mesia (Carlos Serrano). Quest’ultimo in preda al delirio ha posto fine all’esistenza dello sceriffo, colpendolo mortalmente in pieno petto. Il pubblico italiano avrà modo di seguire queste scene soltanto tra qualche mese, per via della differenza di trasmissione tra quella nostrana e spagnola.

Tiburcio canta con il defunto Melquiades

Mentre Meliton nelle puntate italiane non è ancora stato ucciso, nel capitolo iberico del 23 dicembre 2019 è accaduto qualcosa di inaspettato. Gli autori dello sceneggiato hanno dato una scossa alle storie ambientate nella cittadina di Puente Viejo, facendo ritornare dal mondo dei morti il sergente Melquiades con un escamotage. Lo storico sceriffo è comparso davanti a Tiburcio Comino (Cesar Capilla), con cui aveva instaurato un bel rapporto di amicizia prima di chiudere per sempre gli occhi. Gli spettatori hanno avuto modo di apprendere che l’ex circense prima di celebrare la viglia di Natale in compagnia del suo amico e di tutti gli altri abitanti, aveva ricevuto una chiamata telefonica dall’aldilà proprio dal compianto sergente. Il marito di Dolores non appena ha visto Meliton in carne ed ossa è rimasto sconvolto, visto che ha fatto fatica a nascondere il suo enorme stupore.