Lunedì 23 dicembre in prima serata su Rai 1 è andata in onda la terza ed ultima puntata della Serie TV 'Ognuno è perfetto'. La miniserie con protagonisti Cristiana Capotondi, Edoardo Leo, Alice De Carlo e Gabriele Di Bello ha fatto registrare ottimi ascolti in questi tre appuntamenti. E, come accade sempre in questi casi, i fan che hanno seguito con passione le vicende si sono chiesti se la fiction avrà una seconda stagione.

Al momento non ci sono conferme da parte della rete televisiva, ma c'è qualche indizio.

In particolare, il regista Giacomo Campiotti sembrerebbe molto intenzionato a dare un seguito a questa fiction. Nel pressbook ufficiale della Rai, il regista ha parlato di un metodo di lavoro che a volte risulta essere molto faticoso però è allo stesso tempo molto importante. Quindi, questo sarebbe uno dei motivi principali per portare avanti 'Ognuno è perfetto'.

Cristiana Capotondi apre all'ipotesi di una seconda stagione

Inoltre, proprio l'attrice romana che ha interpretato l'imprenditrice Miriam ha parlato ai microfoni di Fanpage e ha affermato che la fiction ha avuto un grandissimo impatto soprattutto sui ragazzi affetti dalla Sindrome di Down e sulle loro famiglie.

Ma non è tutto, perché la Capotondi ha anche ricordato i giorni trascorsi sul set e l'importante lezione di vita imparata. L'attrice romana ha anche affermato che questo prodotto è quello che si può effettivamente chiamare servizio pubblico.

La Capotondi sta cercando di interpretare storie che la stimolino, perché sono le stesse storie che la appassionano anche nella vita di tutti i giorni. Successivamente, Cristiana ha aperto all'ipotesi di una seconda stagione: 'Sono discorsi che stanno facendo in Rai anche in base ai risultati ottenuti. Noi abbiamo portato a termine una determinata storia, ma se c'è la possibilità di una seconda stagione, perché no?'.

L'attrice romana parla del personaggio di Miriam

Cristiana Capotondi ha anche affermato che questa serie televisiva è stata una grande gioia per tutti, oltre a far notare che il pubblico che ha seguito la fiction Rai è molto giovane.

In particolare, c'è stato un grandissimo seguito nella fascia d'età che va dai 18 ai 25 anni.

L'attrice romana ha anche parlato del personaggio di Miriam interpretato nella serie televisiva. Quest'ultima ha dichiarato che è rimasta molto affascinata dal modo in cui l'imprenditrice affronta tutto il dolore che l'ha colpita. Infatti, dopo la morte di sua figlia, Miriam ha scelto di affidare un reparto della sua azienda ad alcuni ragazzi disabili. Una decisione che le ha regalato tanto, facendole apprezzare la vita e le gioie che questa può regalare.