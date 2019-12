Prende forma il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show che sarà condotto da Alfonso Signorini, giunto alla quarta stagione di messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che quest'anno il cast del reality sembra promettere molto bene dal punto di vista dei concorrenti. In queste ore, infatti, è stato diffuso il nome di un altro concorrente ufficiale che approderà all'interno della casa più spiata d'Italia: trattasi del cantante Pago, reduce dall'esperienza poco positiva a Temptation Island Vip di questo autunno.

Il cast del Grande Fratello Vip 4: l'annuncio di Pago a Verissimo

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4 rivelano che tra i protagonisti del cast di questa edizione ci sarà anche Pago, il quale ha confessato di essere uno dei concorrenti vip di quest'anno durante l'intervista a Verissimo, registrata nei giorni scorsi, ma che andrà in onda sabato 14 dicembre su Canale 5.

Pago torna così in televisione a distanza di qualche mese dalla sua esperienza all'interno del villaggio delle tentazioni del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, dove si era messo in gioco con la sua fidanzata Serena Enardu. Le cose tra i due, però, non sono andate nel migliore dei modi e, al falò finale, hanno scelto di prendere due strade differenti. In particolar modo la Enardu ha preferito chiudere la relazione con Pago, dopo essersi resa conto di non provare più gli stessi sentimenti nei suoi confronti.

Un durissimo colpo per il cantante che, proprio nel corso dell'intervista a Verissimo, non ha nascosto di essere ancora innamorato della Enardu, nonostante ormai siano passati un po' di mesi dal loro addio definitivo. Adesso, però, a partire dal mese di gennaio, Pago si metterà in gioco come nuovo concorrente del reality Vip condotto da Alfonso Signorini: riuscirà con questa esperienza a dimenticare definitivamente la bella Serena?

Rita Rusic protagonista al GF Vip

E poi, ancora, le anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip 4 rivelano che tra i concorrenti ci sarà anche la bellissima Rita Rusic, la quale ha confermato la notizia attraverso un'intervista di qualche settimana fa rilasciata al settimanale 'Chi'.

Non mancano poi le indiscrezioni sui nomi degli altri concorrenti che entreranno all'interno della casa più spiata d'Italia a partire dal mese di gennaio. Tra questi spiccano i nomi di Barbara Alberti, Antonella Elisa e del giornalista Michele Cucuzza. Potrebbero entrare al GF Vip 4 anche Antonio Zequila, Fabio Testi e Aristide Malnati, già protagonista dell'Isola dei famosi.