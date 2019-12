Le anticipazioni spagnole di Una vita annunciano grandi cambiamenti ad Acacias 38. Celia dovrà affrontare un dolore immenso, mentre Lucia e Samuel fisseranno la data delle nozze. Finalmente, l'Alday riuscirà nel suo intento. Intanto, il quartierino verrà sconvolto dall'ennesimo omicidio.

Una Vita, nuove anticipazioni: Samuel e Lucia si sposano

Nelle puntate iberiche della soap opera, Telmo verrà a conoscenza della verità sulla morte del cocchiere. Chi si è macchiato le mani di sangue, altri non è che Samuel.

Come se non bastasse, il Martinez apprenderà che Espineira ha intenzione di appropriarsi dell'eredità di Lucia. L'unica nota positiva in tutto questo marasma sarà il ritorno gradito di Victor e Maria Luisa, che si recheranno subito da Celia e Felipe. Stando alle anticipazioni ufficiali di Una Vita, Samuel convincerà Lucia a sposarlo. I due fisseranno da data del matrimonio e cominceranno ad organizzare la cerimonia e il ricevimento. Samuel si vanterà con Jimeno, dicendogli che tra poche settimane diventerà uno degli uomini più ricchi del paese.

Nel frattempo, Telmo scoprirà da padre Guillermo che Samuel è un assassino. Preoccupato, correrà da Lucia per metterla al corrente dei fatti. La Alvarado però, sembrerà non credergli. Poco dopo, verrà rinvenuto il corpo senza vita del frate. Subito, il Martinez intuirà che ci sia lo zampino dell'Alday.

Il dramma di Celia e Felipe

Felice per l'arrivo nel quartierino di Maria Luisa e Victor, Celia organizzerà un'uscita con l'amica di sempre e Trini. La felicità durerà poco, in quanto la moglie di Felipe sverrà improvvisamente.

La poverina verrà portata in ospedale, dove i medici le dovranno dare una terribile notizia. Purtroppo, Celia ha perso il bambino che aspettava. Nessuno riuscirà a consolarla e Felipe temerà che la moglie possa scivolare di nuovo nella malattia mentale, come già successo tempo fa. Affranti, gli Alvarez Hermoso faranno ritorno nella loro abitazione, accompagnati dai loro amici e da Cesareo.

Proseguendo con le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita, Telmo sarà furioso con Lucia. Il Martinez non riesce a capire come possa fidarsi di Samuel, tanto da convolare a nozze con lui.

Il religioso proverà di nuovo a farle cambiare idea, ma la Alvarado proseguirà dritta per la sua strada. Nel frattempo, ad Acacias arriverà la notizia della morte di frate Guillermo. Dai primi accertamenti, si evincerà che l'uomo è stato accoltellato. Chi avrà compiuto l'efferato gesto? Telmo non avrà dubbi: il responsabile è il perfido Samuel Alday. Ora, starà a lui dimostrarlo e farlo finire in carcere per le sue tante malefatte.