Gli spoiler di Una vita sulle prossime puntate italiane, trasmesse ad inizio 2020 su Canale 5, rivelano che ci sarà finalmente il lieto fine per Lolita Casado e Antonito Palacios. A tal proposito, la coppia di neo-sposi sarà protagonista di un colpo di scena in occasione della loro luna di miele. L'ex domestica, infatti, farà fatica ad adattarsi al suo nuovo status sociale dopo essersi licenziata da casa Alvarez Hermoso. Inoltre l'amica di Casilda rivelerà di non essere riuscita a lasciarsi andare durante la prima notte di nozze.

Una Vita: Lolita e Antonito si sposano

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate italiane in programma nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Lolita e Antonito riusciranno a diventare marito e moglie dopo essersi liberati di Ceferino. La commuovente cerimonia sarà celebrata da Padre Telmo mentre per l'occasione torneranno Maria Luisa e Victor da Parigi. Tuttavia, il ricevimento organizzato a La Deliciosa sarà funestato dalla caduta rovinosa di Lucia dalle scale. La cugina di Celia, all'inizio, risulterà in gravi condizioni.

Per questo motivo, i festeggiamenti saranno sospesi per permettere l'arrivo dei mezzi di soccorso. Un brutto momento, che passerà velocemente quando giungeranno confortanti notizie sull'Alvarado dal ristorante. La Casado e il Palacios, a questo punto, continueranno il loro brindisi, attorniati dai vicini, amici e dai suoceri che avranno un ruolo determinante nella story-line.

Il Palacios deciso a partire per la luna di miele

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda a gennaio su Canale 5, vedremo Lolita lasciarsi andare a delle confidenze durante una colazione con Ramon e Trini. Qui, la Casado ammetterà di aver avuto difficoltà a vivere l'intimità con Antonito per colpa della presenza dei suoceri nella camera da letto, vicina alla sua. Fortunatamente, il Palacios non darà molto peso a quello che è successo la notte prima, tanto da organizzare il più velocemente possibile la luna di miele per vivere il loro momento magico in tutta tranquillità.

Nel frattempo, Maria Luisa e il marito si accingeranno a tornare a Parigi dopo una breve trasferta ad Acacias 38, come i neo-sposi, che saluteranno i famigliari prima di partire per il viaggio di nozze.

La Casado dà le dimissioni a Celia

Prima di lasciare momentaneamente Acacias 38, la Casado rispetterà il parto che aveva stabilito con il Palacios prima di sposarlo. La giovane, infatti, darà le sue dimissioni a Celia, che accetterà la sua scelta sebbene a malincuore. A tal proposito, l'Alvarez Hermoso le dirà che potrà sempre contare su di lei. Tuttavia, i rapporti tra l'ex domestica e la moglie di Felipe peggioreranno quando quest'ultima abortirà il bambino che portava in grembo. Di conseguenza, la donna comincerà ad assumere atteggiamenti a limite della follia, ma questa è un'altra storia.