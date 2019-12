Le vicende di Una vita continuano ad emozionare sempre più telespettatori, grazie alle loro storie d'amore travagliate. Gli spoiler delle prossime puntate italiane in onda ad inizio 2020 su Canale 5, rivelano che Maria Luisa e Victor Ferrero torneranno da Parigi per presenziare alle nozze di Lolita Casado e Antonito Palacios, che riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore.

Una Vita: Lolita trova un soluzione per spezzare il sortilegio

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle prossime puntate italiane su Canale 5 annunciano la storia d'amore tra Lolita e Antonito (Alvaro Quintana) entrerà in crisi quando ci sarà un nuovo ingresso nel vecchio quartiere.

In particolare, Ceferino pretenderà di sposare la Casado, in quanto da bambini si erano dati un bacio il giorno successivo ad una grandinata, nel momento in cui sorgeva un quarto di luna. All'inizio, la domestica accetterà le condizioni imposte dal suo ex pretendente, con il timore che possa succedere qualcosa di atroce al Palacios. Ma poco dopo cambierà idea, la serva di Celia e Felipe si metterà in contatto con Zio Gennaro, in quanto non avrà nessuna intenzione di rinunciare al figlio di Ramon. L'anziano uomo di Cabrahigo, a questo punto, le rivelerà dell'esistenza di una soluzione per annullare il compromesso con Ceferino.

Casilda corteggia Ceferino

Le trame di Una Vita, in programma ad inizio 2020 su Canale 5, rivelano che Lolita chiederà a Casilda di aiutarla a sciogliere l'usanza di Cabrahigo. Per questo motivo, l'Escolano sarà costretta a corteggiare il forestiero per farlo cadere tra le sue braccia e sciogliere così il sortilegio. Ma ecco che la vedova di Martin si dimostrerà pentita del gioco di seduzione ai danni del nuovo arrivato. Proprio quest'ultimo deciderà di lasciare il paesello iberico dopo aver scoperto il tranello organizzato dalla Casado e l'amica. A tal proposito, Ceferino, prima di partire, rivelerà a Casilda di non aver ancora superato il lutto della perdita di Pilar, la sua vecchia fiamma.

Le nozze della Casado e Antonito, il ritorno di Maria Luisa e Victor

Antonito e Lolita, ormai liberi da impedimenti, si recheranno in parrocchia per prendere accordi con Padre Telmo per lo svolgersi delle loro imminenti nozze. La coppia, infatti, cercherà di velocizzare la loro unione, avvalendosi dell'aiuto di Trini (Anita Del Rey) e Ramon (Juanma Navas). Nel frattempo, la Casado chiederà a Servante Gallo di accompagnarla all'altare mentre il Palacios esigerà che ci sia sua sorella come testimone nel giorno più importante della sua esistenza.

Ed ecco che Maria Luisa (Cristina Abad) e Victor Ferrero lasceranno momentaneamente Parigi per partecipare al matrimonio dei parenti. Finalmente, Antonito e Lolita diventeranno marito e moglie, pronunciando il loro sì davanti a Dio e gli uomini, con una romantica cerimonia che coinvolgerà tutti i presenti. Infine gli sposi accoglieranno tutti gli invitati al banchetto nuziale, organizzato presso La Deliciosa.