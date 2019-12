Le vicende di Beautiful continueranno a tenere alta l'attenzione dei telespettatori anche dopo la pausa natalizia. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, trasmesse da gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Steffy Forrester deciderà di trasferirsi a Parigi insieme a Phoebe e Kelly per permettere a Liam Spencer e Hope Logan di sanare il loro matrimonio, entrato in crisi dopo la perdita della piccola Beth.

Beautiful: Hope spinge Liam tra le braccia dell'ex moglie

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda ad inizio 2020 su Canale 5 annunciano la momentanea uscita di scena di Steffy.

Nel dettaglio, l'attrice Jacqueline MacInnes Wood sarà costretta ad abbandonare la soap opera in quanto in attesa di un bambino dal compagno. Un abbandono forzato, quindi, che darà inizio a nuovi risvolti all'interno della trama.

Tutto inizierà in concomitanza dello scambio delle culle. Hope (Annika Noelle), infatti, cadrà in depressione in seguito alla morte di Beth durante il parto. In realtà la bambina è stata rapita da Reese Bukingham (Brady Wyane), il ginecologo che l'ha assistita sull'isola di Catalina, quando le si erano rotte le acque all'improvviso.

In seguito, i telespettatori scopriranno che la neonata sarà adottata inconsapevolmente dalla Forrester, che nel frattempo aveva espresso il desiderio di dare una compagna di giochi alla sua primogenita. Dall'altro canto, la Logan non si sentirà più a suo agio accanto a Liam (Scott Clifton), tanto da allontanarlo a tutti i costi. La figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang), infatti, non si sentirà più sicura di dare una famiglia allo Spencer, tanto da spingerlo a tornare tra le braccia della sua ex moglie ed alle sue bambine, Kelly e Phoebe. E proprio con quest'ultima, che Hope instaurerà un rapporto morboso che farà preoccupare sia il marito che Steffy.

Steffy lascia Los Angeles insieme alle figlie

Le trame di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che lo Spencer non saprà come aiutare sua moglie a superare il gravissimo lutto.

La Forrester, invece, temerà che questa chiusura di Hope verso il figlio del magnate sia definitiva. Per questo motivo, la figlia di Ridge (Thorsten Kaye) non vorrà approfittare di questa crisi coniugale, tanto da abbandonare per un certo periodo Los Angeles insieme alle figlie. Steffy, infatti, si trasferirà qualche mese a Parigi per seguire alcuni impegni legati all'importante casa di moda. In questo modo, la donna spererà che la Logan e lo Spencer riescano a superare le incomprensioni, legate alla perdita della loro figlioletta. Un'uscita di scena obbligatoria, quella dell'attrice Jacqueline per permetterle di portare a termine la gravidanza.