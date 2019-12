La storia d'amore tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià prosegue a gonfie vele. La coppia in attessa delle festività natalizie si è regalata un weekend molto romantico in Olanda, esattamente ad Amsterdam. Come mostrato sui social, Sole è molto premuroso nei confronti della sua fidanzata, tanto da portare alla sua dolce metà ogni giorno un mazzo di tulipani a letto. a distanza di qualche giorno i due fidanzati sono tornati a mostrarsi sul web, in occasione degli auguri di Natale.

Francesco osa con gli auguri a Giulia

Nelle scorse ore il presentatore tv ha voluto pubblicare uno scatto su Instagram per fare gli auguri di Natale alla sua dolce metà. Sebbene lo scatto sia stato molto romantico, alcuni utenti hanno espresso delle perplessità sul gesto di Francesco.

Nello specifico la coppia si è immortalata in una posa molto provocante: Giulia è sdraiata sul letto, mentre Francesco tiene tra le mani uno dei piedi della Cavaglià. Il tutto è stato corredato da una frase: "All I want for Chrstimas is Giulietta".

Nonostante lo scatto richiami una bella atmosfera natalizia, sotto la foto sono apparsi dei commenti particolari.

Un utente senza troppi giri di parole ha chiesto a Sole: "La mia domanda nasce spontanea quando guardo questi scatti...sei un feticista?" Anche se la domanda dell'utente sembrava piuttosto seria, la risposta del diretto interessato è stata più ironica.

Francesco Sole ha esclamato: "Lascio rispondere a Giulietta". Nel frattempo va detto che l'ex tronista di Uomini e Donne ancora non ha fornito la sua versione dei fatti. Non è escluso che al più presto possa dire la sua in merito, oppure, che legga e passi oltre.

Francesco Sole fa chiarezza sull'inizio della love story con Giulia

L'inizio della storia tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià è stato oggetto di alcune polemiche e mugugni.

In una passata intervista da Caterina Balivo, Francesco Sole aveva confessato di aver visto la 20enne mentre era seduta sul trono di Uomini e Donne. Ma non solo, Sole ha dichiarato che era rimasto talmente colpito da Giulia, tanto da contattarla e raggiungerla a Torino nel breve tempo.

Visti i numerosi pettegolezzi, il presentatore tv ha fatto chiarezza per mettere a tacere le malelingue. Francesco Sole ha ammesso che aveva visto la sua attuale compagna mentre era impegnata nel dating-show di Canale 5, ma le puntate da lui viste erano state trasmesse sul web. Ciò significa che quando i due si sono visti per la prima volta, l'esperienza della tronista a Uomini e Donne si era conclusa già da tempo. Dunque, tutti coloro che fino a poco tempo fa hanno puntato il dito contro la coppia non dovranno fare altro che ricredersi.