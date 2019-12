Continuano a regalare momenti emozionanti e numerosi colpi di scena, le trame della telenovela di origini iberiche Una vita. Nelle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana appena cominciata, Santiago perderà le staffe non appena scoprirà il tradimento della moglie Marcia. Nello specifico quest’ultima dopo aver trovato un nuovo lavoro, verrà sorpresa dal marito in compagnia del suo ex amante Felipe Alvarez Hermoso. Il Becerra non la prenderà per niente bene, infatti oltre a ricattare l’avvocato, impedirà alla consorte di rivedere il suo rivale in amore.

Genoveva messa in guardia da Javier, la partenza di Maite

Nuove tensioni caratterizzeranno i prossimi episodi spagnoli. Le anticipazioni di ciò che il pubblico iberico vedrà dal 2 al 6 dicembre 2019, rivelano che Ursula dirà ad Andrade di farle sapere ciò che sa sul conto di Santiago Becerra. L’ex governante farà presente al detenuto che in cambio gli darà la testa di Felipe. Nel contempo quest’ultimo all’oscuro delle terribili intenzioni della Dicenta, attenderà il processo che si terrà contro il trafficante di donne.

Genoveva purtroppo non apprezzerà l’atteggiamento dell’avvocato, visto che crederà che non abbia nessun interesse per la sua gravidanza. Intanto Matias dopo aver dato un bacio appassionato a Camino, lascerà Acacias 38 con la convinzione che la loro storia d’amore sia troppo complicata. In seguito Jose anche se sarà contento per la sua interpretazione, se ne andrà con i suoi colleghi di lavoro non appena la sua famiglia non lo supporterà abbastanza. Bellita avrà delle vertigini mentre si troverà in mezzo alla strada, invece Emilio continuerà a litigare con Cinta, poiché crederà che la sua amata si dimenticherà di lui quando andrà in tournée.

Nel contempo Marcia non si fiderà di Santiago, pur avendo avuto con lo stesso un appuntamento romantico. L’Alvarez Hermoso dopo essersi accorto che la brasiliana non smette di soffrire, chiederà a Liberto di aiutarlo a trovarle un lavoro. L’avvocato di Andrade, Javier Velasco, metterà in guardia Genoveva comunicandole che qualcuno ha fatto visita al suo cliente in prigione. Quest’ultima avrà la certezza che ad incontrare Cesar sia stata Ursula. Intanto Andrade si lamenterà con il suo avvocato dicendogli che Felipe testimonierà a suo sfavore.

Jose si preoccuperà per gli svenimenti di Bellita, anche se fortunatamente verrà isolata. Camino sarà disperato per la partenza di Maite, al tal punto che Emilio si preoccuperà.

Il ritorno di Ursula, Felipe e Marcia sorpresi da Santiago

Liberto inviterà Marcia a lavorare presso l'ambasciata brasiliana, senza dirle che c’è lo zampino dell’Alvarez Hermoso. Santiago accetterà di prendere parte al colloquio di lavoro della moglie. Genoveva non riuscirà a comunicare a Felipe che tra tre giorni gli dirà se è davvero incinta, poiché non avrà nessuna traccia del suo amato.

Santiago prometterà a Marcia che farà il possibile per poter iniziare una vita altrove con lei. La brasiliana scoprirà che è stato Felipe a parlare con l'ambasciatore. Ursula ritornerà nel quartiere iberico, e non verrà accolta da nessuno degli abitanti. Camino confesserà a Cesareo di essersi innamorata di Maite. Margarita vorrà far allontanare Bellita e Jose, invece Marcia si recherà a casa di Felipe, e gli dirà di sapere che è stato lui a trovarle una nuova occupazione lavorativa. Quest’ultimo per l’ennesima volta confesserà il suo amore alla brasiliana, che gli ammetterà di non aver mai smesso di pensarlo.

L’avvocato e Marcia verranno sorpresi da Santiago. Quest’ultimo dopo aver minacciato l’Alvarez Hermoso, proibirà a sua moglie di vedere ancora l’avvocato. Bellita a causa di Margarita proverà gelosia quando vedrà Jose in compagnia di Esther. Cinta metterà al corrente i suoi genitori del suo impegno, e la reazione dei suoi familiari non sarà quella che lei si aspettava. Andrade si rifiuterà di dire al suo difensore di aver ricevuto le visite di Ursula, che nel frattempo si intrufolerà nell'abitazione di Genoveva.

Per terminare Felipe vorrà preparare con Marcia la sua testimonianza ai danni di Andrade.