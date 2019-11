Le avventure della popolare soap opera di origini iberiche Il Segreto, continuano a mantenere viva la curiosità del pubblico. Nei nuovi episodi italiani, Fernando Mesia farà entrare in conflitto Maria Castaneda con Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro. La figlia di Emilia e Alfonso, dopo essersi trasferita a La Havana con il suo ex marito per non correre nessun pericolo, sarà brusca nei confronti di suo nonno e della sua madrina. L’ex locandiere, dopo aver appreso tramite Matias che sua nipote sta male fisicamente per via della riabilitazione, le farà visita e cercherà di convincerla a trovare un’altra alternativa.

Raimundo finirà per litigare con Maria quando la stessa gli dirà di non voler interrompere per nessun motivo le cure dell’infermiera Dori Vilches. L’atteggiamento della madre di Esperanza scatenerà la furia di Francisca, che non vorrà perdonare l’ostilità della sua figlioccia.

Maria va a vivere con Fernando, Francisca delusa dalla sua figlioccia

Le anticipazioni delle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, raccontano che Francisca e Maria si allontaneranno com’è già accaduto in passato.

Quest’ultima deluderà profondamente la sua madrina, poiché abbandonerà la casona per andare a vivere a La Havana con Fernando. La Castaneda lascerà la villa della Montenegro non appena il Mesia le farà notare che non è un luogo sicuro per lei e per i bambini. Per tale ragione la sorella di Matias accetterà al volo la proposta del suo ex marito, trasferendosi nella tenuta che aveva acquistato in precedenza per iniziare una nuova vita al fianco del cubano Roberto. Il figlio del defunto Olmo, inoltre, prometterà a Maria che non appena metteranno piede nella nuova dimora, la farà visitare da un famoso luminare in grado di trovare una cura per la sua invalidità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Nel contempo, la Montenegro farà fatica a nascondere al marito Raimundo la sua disapprovazione, non appena si accorgerà dell’assenza della sua figlioccia, soprattutto per non averla nemmeno salutata.

Il Mesia assume Dori, Raimundo trattato male dalla Castaneda

Intanto la madre di Esperanza, pur sapendo che Francisca non reagirà per niente bene alla sua decisione, giungerà finalmente nella nuova tenuta facendo la conoscenza di Dori Vilches, un’infermiera assunta dal Mesia. La nuova arrivata avrà il compito di sottoporre la paziente a degli esercizi di riabilitazione.

Purtroppo, sin dal primo istante le cure della donna non avranno dei buoni risultati sulla Castaneda che, invece di riprendersi, inizierà ad avere dei forti dolori fisici. Successivamente Francisca, anche se sarà ancora arrabbiata, vorrà convincere la figlia di Emilia e Alfonso a tornare a condividere il suo stesso tetto. L’Ulloa, a conoscenza dell’intenzione della consorte, andrà a trovare la nipote che gli riserverà un pessimo trattamento. La Castaneda farà presente al nonno di voler continuare a seguire alla lettera gli ordini della sua infermiera Dori, pur sapendo di aggravare la sua salute.

Il brusco atteggiamento di Maria non verrà gradito dalla Montenegro, che si dirà disposta a non rivolgere più la sua parola alla giovane. La darklady prenderà le distanze dalla sorella di Matias, ma nonostante ciò vorrà trovare una soluzione per sottrarla dalle grinfie del pericoloso Fernando.